Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesardegnaPoliticaLavoro › Regione finanzia 75 tirocini nei tribunali sardi
S.A. 9:32
Regione finanzia 75 tirocini nei tribunali sardi
ll percorso formativo avrà una durata di sei mesi, con un impegno di 30 ore settimanali, ed eventualmente potrà essere prorogato fino a dodici mesi
Regione finanzia 75 tirocini nei tribunali sardi

CAGLIARI - La Regione Sardegna investe sull’occupabilità dei giovani laureati e sul rafforzamento delle competenze in ambito giudiziario, finanziando l’attivazione di 75 tirocini extracurriculari negli Uffici Giudicanti e Requirenti del Distretto della Corte d’Appello di Cagliari, competente per l'intera Sardegna, e divisa in due sezioni principali: la sede di Cagliari copre i circondari dei Tribunali di Cagliari, Lanusei e Oristano, mentre la Sezione distaccata di Sassari ha giurisdizione sui circondari dei Tribunali di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania. L’avviso, pubblicato nelle pagine dell’ASPAL, prevede l’avvio dei tirocini nelle sedi di Cagliari (41 posti), Sassari (16), Oristano (6), Nuoro (5), Tempio Pausania (6) e Lanusei (1).

«Con questo intervento – dichiara l’assessora del Lavoro, Desirè Manca – rafforziamo il nostro impegno per offrire ai giovani laureati sardi opportunità concrete di crescita professionale e di ingresso nel mondo del lavoro. Investire nei tirocini giudiziari significa non solo sostenere l’occupabilità, ma anche contribuire al miglioramento dell’efficienza del sistema giudiziario, valorizzando competenze qualificate e multidisciplinari presenti nel nostro territorio». Il percorso formativo avrà una durata di sei mesi, con un impegno di 30 ore settimanali, ed eventualmente potrà essere prorogato fino a dodici mesi. Ai tirocinanti sarà riconosciuta un’indennità mensile pari a 600 euro per le sedi di Cagliari, Sassari, Oristano e Nuoro, e di 750 euro per le sedi di Tempio Pausania e Lanusei.

Per partecipare è necessario avere fino a 35 anni, essere domiciliati in Sardegna, risultare disoccupati ed aver rilasciato la Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID). È inoltre richiesto non aver riportato condanne penali, non aver già beneficiato di precedenti tirocini giudiziari finanziati dall’ASPAL e non essere iscritti all’Albo degli Avvocati o al Registro dei Praticanti. La selezione è rivolta ai laureati in Giurisprudenza e Scienze Politiche, ma anche in altri ambiti disciplinari tra cui Economia, Psicologia, Scienze dell’educazione, Informatica, Statistica e Beni culturali. La graduatoria sarà formulata sulla base del voto di laurea e, in caso di parità, sarà data priorità al candidato più giovane.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
21:51
Consulta emigrazione: approvati programmi 2026-28
A Cagliari i lavori della seduta annuale della Consulta regionale per l’Emigrazione, dedicata all’espressione del parere sul Programma Annuale e Triennale per l’Emigrazione
6/2«Sindacato scorretto, sì al confronto»
6/2Vigili, scontro aperto con Porta Terra
4/2Corsica Sardinia Ferries cerca 150 risorse
1/2Cinque milioni all’anno per il patto di Buggerru
21/1Einstein Telescope, bando per 6 posti di lavoro
18/1Il grido d’allarme degli idonei Coesione Sud
13/1Forestas, 104 assunzioni a tempo indeterminato
29/12Centro Impegno: il Comune acquista l´immobile
28/12Sta.Bile, assessora sotto accusa
13/12Cimitero, lavoratori in sciopero
« indietro archivio lavoro »
11 febbraio
Blitz Carabinieri: fermati in 4 al Lido
12 febbraio
«Sassari-Alghero in treno in 20 minuti»
10 febbraio
Olive, sfondata la vetrata nella notte



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)