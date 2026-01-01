S.A. 19:26 Sostenibilità: laboratori per le scuole a Sassari L’Università di Sassari celebra la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico. Appuntamenti aperti a tutti dalle 17 del 16 febbraio 2026 al Museo scientifico Muniss e all’Orto Botanico



SASSARI - Lunedì 16 febbraio 2026 l’Università di Sassari celebra la XXII Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili con “M’illumino di meno. M’illumino di Scienza”, iniziativa in programma presso il Polo Bionaturalistico di Via Piandanna 4, tra il Museo scientifico Muniss e l’Orto Botanico. La mattina propone attività rivolte in particolare alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado con l’obiettivo di promuovere consapevolezza sui temi della sostenibilità ambientale, della transizione ecologica e del risparmio energetico.



In programma il laboratorio “Quanto è sostenibile il cibo che mangiamo?”, curato dall’Ufficio Terza Missione e Placement, dal Dipartimento di Agraria e dalla Fondazione CMCC, con la partecipazione della prof.ssa Serena Marras e delle dott.sse Valentina Mereu e Lara Abou Chehade. Attraverso uno strumento digitale gli studenti e le studentesse scopriranno l’impatto ambientale di alimenti e piatti normalmente consumati, l’attività offrirà strumenti di riflessione sull’impatto ambientale delle scelte alimentari e sugli stili di vita sostenibili. Dalle 17 si terranno incontri aperti a tutti.



“Come le piante gestiscono le energie: un modello da riprodurre”, a cura del ricercatore Marco Cossu del Dipartimento di Agraria, sarà dedicato al legame tra fotosintesi, fonti rinnovabili e transizione ecologica, in un’ottica di soluzioni ispirate ai processi naturali. La giornata si concluderà presso l’Orto Botanico - dalle 18:30 alle 19:30 - con “Il sentiero dell’energia invisibile a lume di candela”, percorso guidato da Luisa Carta. Durante l’iniziativa, Brunilde Giacchi dell’Associazione Ma… donne leggerà il Decalogo per contribuire a un futuro sostenibile, in un momento simbolico dedicato alla riflessione collettiva sull’impegno verso stili di vita più responsabili. Con questa iniziativa l’Università di Sassari rinnova il proprio impegno nella promozione della cultura scientifica e della sostenibilità ambientale, contribuendo al calendario nazionale di “M’illumino di Meno”.