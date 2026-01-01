Cor 15:17 Porto Torres: entra nel vivo il progetto Claster Entrano nel vivo a Porto Torres le attività del progetto Claster, acronimo di Compatibilità e Sostenibilità Rumore Portuale, finanziato nell’ambito del Programma transfrontaliero Interreg Italia-Francia Marittimo 2021–2027 che vede il Comune di Porto Torres tra i soggetti partner



PORTO TORRES - Il PC Interreg Italia-Francia Marittimo 2021-2027 è un Programma transfrontaliero cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), nell’ambito dell’obiettivo di Cooperazione Territoriale Europea (CTE) della Politica di Coesione UE 2021 – 2027. Approvato dalla Commissione Europea il 10 agosto 2022, il Programma sostiene progetti di cooperazione transfrontaliera tra le seguenti regioni partner: Liguria, Sardegna, Toscana, Collectivité de Corse e Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur.



Il progetto Claster ha come obiettivo quello di migliorare il clima acustico nelle aree urbane prossime ai porti, riducendo l’impatto sonoro indotto dalle sorgenti sonore portuali a beneficio delle popolazioni residenti in tali zone e degli stakeholder (pubbliche amministrazioni, autorità portuali, lavoratori e aziende private). Il Comune di Porto Torres, nell’ambito del progetto, ha ottenuto un finanziamento complessivo di circa 257 mila euro, destinato ad azioni pilota finalizzate alla mitigazione del rumore mediante l'implementazione di un sistema ITS (Intelligent Transportation System) che consentirà una gestione più efficiente del traffico veicolare portuale, riducendo così il livello di rumore generato e la posa di asfalto fonoassorbente realizzato utilizzando materiali di rifiuto riciclati, che contribuirà ulteriormente alla riduzione dell'inquinamento acustico

Il progetto punta a testare sistemi integrati per il controllo e la mitigazione della rumorosità nei contesti caratterizzati da intensa attività marittima e da elevati flussi di traffico. Anche Porto Torres sarà teatro di un intervento pilota, pensato per contrastare il rumore legato alla presenza dello scalo portuale e al consistente traffico veicolare connesso e le procedure per l’implementazione della sperimentazione prevista sul territorio cittadino sono state avviate.



L’azione è articolata su più fronti e prevede la realizzazione di un sistema integrato di monitoraggio del traffico stradale. I dati raccolti in tempo reale saranno elaborati da un software sperimentale in grado di fornire indicazioni ai cittadini attraverso un’app dedicata e tramite pannelli informativi che saranno installati in punti strategici della città. Tra le novità in fase di sperimentazione figura anche l’utilizzo di un innovativo asfalto ecologico, progettato con speciali caratteristiche meccaniche per contribuire alla riduzione della rumorosità stradale. Sono già stati affidati i primi incarichi per gli studi tecnici preliminari e per l’acquisto e l’installazione di telecamere di nuova generazione, dotate di sistemi di riconoscimento dei veicoli basati sull’intelligenza artificiale. Secondo il cronoprogramma, l’intero sistema sarà installato, testato e reso operativo prima dell’estate.