S.A. 18:06
Sardinian Link: confronto con i comuni
Presentato il progetto di ammodernamento della rete: avviato il dialogo tra Città Metropolitana, Terna e amministrazioni locali coinvolte
<i>Sardinian Link</i>: confronto con i comuni

SASSARI - Un momento di approfondimento e coordinamento istituzionale per condividere obiettivi, tempistiche e ricadute del progetto Sardinian Link. In piazza d’Italia il confronto tra la Città Metropolitana di Sassari, i rappresentanti di Terna e i sindaci dei Comuni interessati dall’intervento (Codrongianos, Ploaghe, Siligo, Banari, Cheremule, Cossoine, Semestene, Bessude e Giave). Giuseppe Mascia, sindaco della Città Metropolitana di Sassari: «Abbiamo ascoltato la proposta Terna rispetto alla realizzazione del Sardinian Link, incontro che segue ad altri avuti in fase preliminare. Ospitiamo oggi i sindaci e le sindache dei paesi interessati. Accordo che l’azienda vuole stipulare con le 10 Amministrazioni locali e con la Città Metropolitana di Sassari. Ora avremo modo di discuterlo ulteriormente con i Comuni del territorio metropolitano coinvolti. A proposito di energia, ho ricevuto a palazzo Ducale un comitato pro rinnovabili, a loro ho detto che per capire, discutere e sottrarre equivoci al dibattito, vista la complessità del tema, apriremo un tavolo di ragionamento politico a livello metropolitano, perché sbagliando il racconto si rischia travisare fatti e intenzioni. Serve fare in modo che si comprenda il senso dell’azione, mantenendo il territorio coeso».

Al tavolo oltre a Giuseppe Mascia sindaco della Città Metropolitana di Sassari, del direttore generale della Città Metropolitana di Sassari Giovanni Spanedda, dei rappresentanti dell’azienda Terna (Raffaele Fiorentino, responsabile Unità autorizzazioni E concertazione Nord Ovest e l’ingegner Maurizio Fois dell’area progettazione) anche gli amministratori dei 10 Comuni interessati dagli interventi: Cristian Budroni sindaco di Codrongianos, Carlo Sotgiu sindaco di Ploaghe, Giovanni Porcheddu sindaco di Siligo, Francesco Basciu sindaco di Banari, Salvatore Masia sindaco di Cheremule, Sabrina Sassu sindaca di Cossoine e Antonella Buda sindaca di Semestene. Coinvolti e informati, pur se impossibilitati ad essere presenti anche Roberto Marras sindaco di Bessude, Gianfranco Soletta sindaco di Thiesi e Gian Mario Chessa sindaco di Giave. Risposte agli interrogativi posti da sindaci e sindache su parte tecnica e tempistiche, impatto ambientale e impegni economici sono state date con puntualità e dettagli dai responsabili del progetto Sardinian link.
