Un percorso Unesco per Alghero

ALGHERO - Nei giorni scorsi il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità l’adesione del Comune di Alghero alla Rete dei Comuni sardi che proporranno la candidatura del Patrimonio Storico Minerario della Sardegna a patrimonio UNESCO, nella categoria “paesaggio culturale”. Alghero si unisce così a una rete costituitasi a partire da una proposta del 2019 del Comune di Buggerru, attuale capofila. Della rete fanno già parte 25 Comuni e al partenariato si sono uniti la Regione Sardegna, il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna e la Fondazione Cammino di Santa Barbara. La proposta di candidatura riguarderà un cosiddetto "sito seriale", come è stato per le Domus de Janas, cioè un insieme di siti. Si tratterà di una rete di sistemi territoriali, oltre a quello del Sulcis Iglesiente Guspinese, presenti nel più vasto territorio regionale e che condividono l’intera storia del patrimonio minerario e la sua cultura, che non è storia solo dei secoli più recenti ma si perde nei millenni, con un'unicità che riguarda le tipologie di estrazione, le caratteristiche, le tecniche di estrazione e di trasporto per mare dei minerali.



«Ringrazio il Presidente del Consiglio Mimmo Pirisi e tutto il Consiglio Comunale per il grande senso di responsabilità - afferma Raffaella Sanna, assessora alla Cultura. Per Alghero - spiega - questa è una nuova opportunità per valorizzare il suo territorio e la sua storia, e potrà contare sull’esperienza e la competenza maturate durante il percorso di candidatura che ha portato al riconoscimento UNESCO delle Domus de Janas. Alghero entra all’interno di questa rete sia per la sua vicinanza con la miniera dell’Argentiera, che per la presenza nel suo territorio di siti e testimonianze tangibili di un passato minerario». L’iter per la preparazione del dossier di candidatura è ben impostato e il partenariato ha chiari i prossimi passi da compiere. La candidatura si concentrerà sull'unicità e integrità del Patrimonio Storico Minerario della Sardegna e di come esso soddisfi precisi criteri UNESCO, quali l'aver influenzato lo sviluppo di tecnologie, favorito interscambi culturali, condivisione di conoscenze e tecnologie minerarie, di come sia testimonianza di una tradizione culturale, un esempio straordinario di tipologia edilizia e di paesaggio relativo a diverse fasi della storia umana, e di come rappresenti un esempio eccezionale di insediamento umano, di utilizzo di risorse territoriali e di interazione dell'uomo con l'ambiente.



Nella foto: Raffaella Sanna, assessora alla Cultura