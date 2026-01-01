S.A. 17:40 Università Torino e Regione per nuovo modello digitale Approvazione dello schema di Protocollo d’Intesa con l’Università degli Studi di Torino per l’integrazione delle metodologie BIM-GIS nella gestione del patrimonio immobiliare pubblico



CAGLIARI - Un modello digitale capace di “leggere” gli edifici pubblici, simularne il comportamento nel tempo e supportare le decisioni della pubblica amministrazione su manutenzione, sicurezza, consumi e programmazione degli interventi. È questo l’obiettivo del nuovo passo in avanti compiuto dalla Regione sul Gemello Digitale della Sardegna, con l’approvazione dello schema di Protocollo d’Intesa con l’Università degli Studi di Torino per l’integrazione delle metodologie BIM-GIS nella gestione del patrimonio immobiliare pubblico. La delibera, proposta dall’assessora degli Affari generali, personale e riforma, Mariaelena Motzo, di concerto con l’assessora della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Ilaria Portas, segna il passaggio da una fase sperimentale – avviata con il programma Iscol@ sugli edifici scolastici – a una governance digitale strutturata, pensata per estendere questo approccio a tutte le infrastrutture pubbliche regionali e rafforzare la capacità della Regione di governare il territorio attraverso dati integrati e strumenti predittivi.



Il provvedimento si inserisce nel percorso di sviluppo del Gemello Digitale come infrastruttura abilitante per la modernizzazione della macchina amministrativa e il governo del territorio, in coerenza con le linee strategiche regionali sulla trasformazione digitale e la Data Strategy. L’integrazione tra BIM, che restituisce una “carta d’identità digitale” degli edifici, e GIS, che ne consente la lettura nel contesto territoriale, permette di superare una gestione frammentata del patrimonio pubblico e di costruire un modello di pianificazione più efficiente e sostenibile. Il Protocollo, di durata quadriennale, prevede il supporto scientifico dell’Università di Torino e il trasferimento tecnologico necessario a consolidare il modello BIM-GIS come standard regionale, con un impegno finanziario complessivo stimato in 200 mila euro. L’attuazione operativa sarà demandata alla Direzione generale dell’Innovazione e Sicurezza IT e all’Unità di Progetto Iscol@ attraverso la stipula di specifici accordi attuativi.