Alguer.itnotiziealgheroPoliticaTrasporti › Info point, pos, orari e lavori. Treni, tutte le novità da Alghero
S.A. 17:06
Info point, pos, orari e lavori
Treni, tutte le novità da Alghero
Tavolo istituzionale a Porta Terra del sindaco Raimondo Cacciotto, insieme al consigliere regionale On. Valdo Di Nolfo e all’assessore alla mobilità Roberto Corbia con l’amministratore unico e il direttore centrale di Arst, Giovanni Mocci e Carlo Poledrini
Info point, pos, orari e lavori. Treni, tutte le novità da Alghero

ALGHERO - Servizio di trasporto pubblico locale, collegamento ferroviario Alghero - Sassari, sviluppo di iniziative congiunte per il miglioramento dei servizi e assicurare maggiore vivibilità in città, una comunicazione puntuale, la riqualificazione della stazione ferroviaria di Sant’Agostino, sono i temi principali affrontati durante la riunione. Voluto dal consigliere regionale Valdo Di Nolfo, l'incontro ha affrontato il tema della tratta ferroviaria Alghero Sassari, oggetto di rilievi nei giorni scorsi da parte dell’On Di Nolfo a causa dei dilatati tempi di percorrenza con disagi per studenti, lavoratori pendolari, è al centro dell’attenzione per le difficoltà provocate [LEGGI]. Il problema, hanno riferito Mocci e Poledrini, è dovuto agli effetti della nuova normativa in vigore da settembre 2025 che per ragioni di sicurezza ha ridotto lungo la tratta il limite di velocità di 50 Km/h, imponendo conseguenti lavori di adeguamento dell’infrastruttura, che – riferisce ARST – sono già appaltati e prossimi all’avvio e alla conclusione dei quali il collegamento potrà essere ripristinato nella sua piena funzionalità.

Nel frattempo, per mitigare il disservizio temporaneo dovuto ai tempi di percorrenza più elevati, sono state concordate una serie di misure che consentano in questa fase, di risolvere il problema delle coincidenze, fattore maggiormente incidente sui disagi agli studenti e lavoratori. A tal fine ARST in maniera congiunta con ATP stanno finalizzando una modifica congiunta delle tabelle orarie al fine di garantire le coincidenze. I collegamenti urbani, inoltre, richiedono miglioramenti, sia nel numero delle tratte che nella qualità del servizio. L’Amministrazione chiede ampliamenti della rete di collegamento tra città e periferie e borgate, un servizio più frequente, ma anche soluzioni efficaci per l’utenza in termini di informazioni e accessibilità del servizio. Le proposte del Sindaco Raimondo Cacciotto e dell’Assessore Roberto Corbia, per andare incontro alle richieste dei cittadini trovano risposta in alcune prime soluzioni che da fin da Pasqua ARST ha garantito prenderanno avvio. In particolare per migliorare l’informazione all’utenza sarà aperto un info- point presso l’immobile di via Catalogna in prossimità del capolinea delle linee extraurbane e contemporaneamente, per facilitare l’accesso al servizio di TPL, sarà introdotto sui mezzi il servizio "tap&go", ovvero, la possibilità di effettuare il biglietto direttamente a bordo con carta di credito. «Il nostro obbiettivo è quello di andare incontro all’utenza che deve spostarsi con i mezzi pubblici quotidianamente e chiede un servizio efficiente, moderno e all’altezza – ha detto il Sindaco Raimondo Cacciotto - e per questo chiediamo uno sforzo ad ARST affinché il servizio venga migliorato in ogni sua componente».

Il consigliere regionale Valdo Di Nolfo, ha chiesto certezze sulle misure necessarie al cambio di passo, «in funzione – ha detto – di una maggiore tutela di centinaia di cittadini nei confronti dei quali abbiamo il dovere di dare risposte certe e individuare soluzioni concrete e condivise tra Regione, azienda di trasporto e Comune di Alghero». Sul tavolo, anche il fronte dell’ammodernamento infrastrutturale ad iniziare dalla nuova visione della stazione ferroviaria, tema del quale si è discusso a lungo durante l’incontro: «La riqualificazione del nodo della stazione in termini di usi, funzioni e servizi è un obiettivo fondamentale, condiviso e necessario a ridare slancio all’intero sistema del trasporto pubblico, migliorando intermodalità e connessioni tra i diversi sistemi di trasporto urbani e territoriali. - afferma l’Assessore Roberto Corbia – con molta concretezza stiamo lavorando allo sviluppo di un dettagliato studio di fattibilità che in brevissimo tempo saremo in grado di discutere con la Regione».
