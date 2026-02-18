S.A. 17:06 Info point, pos, orari e lavori

Treni, tutte le novità da Alghero Tavolo istituzionale a Porta Terra del sindaco Raimondo Cacciotto, insieme al consigliere regionale On. Valdo Di Nolfo e all’assessore alla mobilità Roberto Corbia con l’amministratore unico e il direttore centrale di Arst, Giovanni Mocci e Carlo Poledrini







Nel frattempo, per mitigare il disservizio temporaneo dovuto ai tempi di percorrenza più elevati, sono state concordate una serie di misure che consentano in questa fase, di risolvere il problema delle coincidenze, fattore maggiormente incidente sui disagi agli studenti e lavoratori. A tal fine ARST in maniera congiunta con ATP stanno finalizzando una modifica congiunta delle tabelle orarie al fine di garantire le coincidenze. I collegamenti urbani, inoltre, richiedono miglioramenti, sia nel numero delle tratte che nella qualità del servizio. L’Amministrazione chiede ampliamenti della rete di collegamento tra città e periferie e borgate, un servizio più frequente, ma anche soluzioni efficaci per l’utenza in termini di informazioni e accessibilità del servizio. Le proposte del Sindaco Raimondo Cacciotto e dell’Assessore Roberto Corbia, per andare incontro alle richieste dei cittadini trovano risposta in alcune prime soluzioni che da fin da Pasqua ARST ha garantito prenderanno avvio. In particolare per migliorare l’informazione all’utenza sarà aperto un info- point presso l’immobile di via Catalogna in prossimità del capolinea delle linee extraurbane e contemporaneamente, per facilitare l’accesso al servizio di TPL, sarà introdotto sui mezzi il servizio "tap&go", ovvero, la possibilità di effettuare il biglietto direttamente a bordo con carta di credito. «Il nostro obbiettivo è quello di andare incontro all’utenza che deve spostarsi con i mezzi pubblici quotidianamente e chiede un servizio efficiente, moderno e all’altezza – ha detto il Sindaco Raimondo Cacciotto - e per questo chiediamo uno sforzo ad ARST affinché il servizio venga migliorato in ogni sua componente».



