Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariPoliticaTrasporti › Trasporto scolastico: nuovo appalto a Sassari
S.A. 12:03
Trasporto scolastico: nuovo appalto a Sassari
Trasporto scolastico, avviata la procedura per il nuovo appalto da oltre 6 milioni di euro. Il vecchio appalto scadrà in giugno, con la fine dell’anno scolastico, mentre da settembre sarà operativo il nuovo servizio
Trasporto scolastico: nuovo appalto a Sassari

SASSARI - Nuovi mezzi, moderni, più efficienti e a basso impatto ambientale, per mandare definitivamente in pensione i più obsoleti tra quelli attualmente utilizzati, che sono di proprietà del Comune. L’informatizzazione del sistema di monitoraggio dei percorsi, così da tenere sotto controllo gli orari di transito per ogni fermata e garantire comunicazioni più puntuali con le famiglie. Costante e continua attività di formazione riservata tanto al personale di guida che agli accompagnatori. Sono le caratteristiche sulla base delle quali sarà definito il bando di gara per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per i prossimi quattro anni.

L’individuazione delle caratteristiche del servizio, che saranno contenute nella determinazione che il dirigente del settore Politiche educative, Roberto Campus, firmerà nelle prossime ore, è il primo passo di un iter che si concluderà in capo ad alcune settimane con la procedura di gara gestita dal settore Contratti. I criteri sono stati definiti sulla base dei feedback raccolti rispetto al servizio attuale, nonché alle rinnovate esigenze manifestate da un’utenza che resta significativa: tra scuole dell’infanzia, primarie e secondarie si parla di 489 scolari trasportati quotidianamente, distribuiti su 22 linee differenti al fine di coprire un territorio esteso quanto quello di Sassari. Il vecchio appalto scadrà in giugno, con la fine dell’anno scolastico, mentre da settembre sarà operativo il nuovo servizio.

Per le casse di Palazzo Ducale si tratta di una partita da oltre 6 milioni e 135 mila euro. Ad avere diritto dello scuolabus sono gli alunni residenti nell’agro cittadino e frequentanti le scuole che distano almeno due chilometri dalla propria abitazione. È compreso anche il trasporto per le uscite didattiche. «L’obiettivo della nuova gara è quello di garantire un servizio ancora più efficiente e più sicuro rispetto al passato, anche più recente», dichiara l’assessora alle Politiche educative, Nicoletta Puggioni. «Consentire alle ragazze e ai ragazzi di raggiungere agevolmente la scuola significa garantire a ogni famiglia di far compiere ai propri figlio il percorso scolastico in autonomia – aggiunge Puggioni – e questo è il primo strumento per arginare la dispersione scolastica e per avvicinare la scuola alle esigenze di chiunque».
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
17:06
Info point, pos, nuovi orari, lavori. Treni, tutte le novità da Alghero
Tavolo istituzionale a Porta Terra del sindaco Raimondo Cacciotto, insieme al consigliere regionale On. Valdo Di Nolfo e all’assessore alla mobilità Roberto Corbia con l’amministratore unico e il direttore centrale di Arst, Giovanni Mocci e Carlo Poledrini
18/2Ferrovie, vertice ad Alghero per il rilancio
12/2Schermaglie tra Di Nolfo e Tedde sui treni
12/2«Sassari-Alghero in treno in 20 minuti»
12/2Per Carnevale 6 treni straordinari in Sardegna
11/2Alghero-Sassari: ritardi, disagi e poca trasparenza
9/2Treno Sassari-Alghero, disservizio senza data di scadenza
6/2Riprendono i collegamenti Sardegna-Corsica
5/2Ncc: vince la posizione della Regione
3/2Traghetti per la Corsica fermi: polemiche
26/1«Necessaria la continuità per le merci»
« indietro archivio trasporti »
20 febbraio
Da Alghero a Genova, neonata al Gaslini
20 febbraio
«A Mugoni interventi per reflui e bonifiche»
20 febbraio
Green Game: studenti algheresi alle finali nazionali



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)