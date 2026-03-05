Alguer.it
Politica Associazionismo
Cor 10:42
«Comitati, serve il riconoscimento istituzionale»
Lo dichiara il Coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia Alghero, rilanciando la proposta di approvazione di un regolamento comunale per il riconoscimento istituzionale dei comitati
«Comitati, serve il riconoscimento istituzionale»

ALGHERO – «I comitati di quartiere e di borgata rappresentano da anni uno strumento fondamentale di partecipazione civica nella nostra città. È arrivato il momento che il Comune ne riconosca formalmente il ruolo». Lo dichiara il Coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia, rilanciando la proposta di approvazione di un regolamento comunale per il riconoscimento istituzionale dei comitati. L’iniziativa prende spunto dall’ordine del giorno presentato in Consiglio comunale dal capogruppo Alessandro Cocco, che propone l’adozione di un quadro regolamentare chiaro e uniforme per disciplinare il riconoscimento e il funzionamento dei comitati. La normativa sugli enti locali prevede infatti che i Comuni promuovano e valorizzino le forme di partecipazione popolare alla vita amministrativa.

«Ad Alghero – sottolinea Fratelli d’Italia – i cittadini hanno già dato vita spontaneamente a numerosi comitati che rappresentano le istanze dei quartieri e delle borgate e dialogano con l’amministrazione su problemi e proposte». Il Coordinamento cittadino ricorda inoltre che una proposta in questo senso era già stata avanzata nella scorsa consiliatura da Fratelli d’Italia, su iniziativa dell’allora capogruppo Monica Pulina e del consigliere Giovanni Monti. «Dare un riconoscimento istituzionale ai comitati significa rafforzare la partecipazione democratica e migliorare il rapporto tra cittadini e amministrazione. È un passaggio necessario che la città attende da anni».

Nella foto: Coordinamento cittadino Fratelli d’Italia Alghero
