Cor 12:00
Basket U17, Alghero sfida Pesaro
La prima trasferta della fase interregionale dell’Under 17 Eccellenza non è iniziata nel migliore dei modi per la Costruzioni Valentino SAP Alghero. Domenica la seconda giornata al palazzetto di Alghero
Basket <i>U17</i>, Alghero sfida Pesaro

ALGHERO - ll percorso è cominciato con una lunga trasferta a Empoli, impegnativa sotto il profilo logistico, affrontata comunque con grande organizzazione, spirito di gruppo e senso di responsabilità da parte di tutto il gruppo squadra. La gara disputata a Empoli contro la Sesa Biancorosso Empoli, classificatasi al primo posto in Toscana, è stata intensa e combattuta fino all’ultimo possesso. La partita è iniziata ad alto ritmo e tutti e quattro i tempi si sono rivelati una vera battaglia: 1° tempo: 24-22; 2° tempo: 15-15; 3° tempo: 20-17; 4° tempo: 19-18.

La mancanza, nel campionato sardo, di squadre con grande fisicità e difese molto aggressive ha creato qualche difficoltà ai ragazzi guidati da coach Mastropietro. Anche alcune decisioni arbitrali hanno inciso in momenti determinanti della gara, come i tre sfondamenti fischiati a Chemerys: l’ultimo ha costretto l’ala algherese ad uscire per falli.

Ora l’attenzione si sposta alla prossima sfida: domenica 8 marzo alle ore 18.30 la SAP Alghero ospiterà al Palamanchia la forte Victoria Libertas Pesaro, squadra molto fisica e tecnicamente valida: Sarà un momento importante per la pallacanestro algherese che, in occasione dei suoi 40 anni di attività, avrà l’opportunità di ospitare ad Alghero alcune delle migliori realtà della pallacanestro giovanile italiana. In queste situazioni il supporto di chi crede nel progetto fa davvero la differenza: l’auspicio è quello di vedere il Palamanchia gremito di tifosi. Un ringraziamento speciale va al Main Sponsor Valentino Costruzioni e a tutti gli altri sponsor, con una menzione particolare per Felirent, che ha messo gratuitamente a disposizione due mezzi permettendo alla squadra di affrontare la lunga trasferta di Empoli in comodità e sicurezza.

Tabellini SAP Alghero -Susa Empoli: Nieddu, Chemerys 20, Canu S. 8, Melis S., Fara 22, Fonnesu 3, Rosas 18, Melis A., Meregalli 2. Coach: Mastropietro. Vice: Brembilla. Dirigente: Costantino.
7 marzo
Pasquetta: musica in Piazza Sulis. Nomadi, Istentales e Dolcenera
7 marzo
Francesco Demuro è Mamuthone ad honorem
7 marzo
Pavimentazioni storiche distrutte: l´appello



