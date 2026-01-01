Alguer.it
Alguer.itnotiziesassariPoliticaProvincia › Accordo su Multiss tra Sassari e la Gallura
Cor 8:20
Accordo su Multiss tra Sassari e la Gallura
Il nord Sardegna si sdoppia per essere più forte. Mascia: «Operare insieme per l’interesse dell’intero territorio». Si è ritenuto opportuno procedere a una scissione del ramo MultiSS che opera nel territorio della Gallura
Accordo su <i>Multiss</i> tra Sassari e la Gallura

SASSARI - Ieri mattina si è svolta l’Assemblea straordinaria di MultiSS per consentire attraverso apposito atto notarile l’approvazione del nuovo statuto adeguato alle novità intercorse in questi ultimi mesi, ossia l’istituzione della Città Metropolitana di Sassari e la costituzione della Provincia Olbia Tempio. Erano presenti alla firma - alla presenza della notaia Antonietta Piras - il sindaco di Sassari e della Città Metropolitana di Sassari Giuseppe Mascia, il sindaco di Olbia e presidente della Provincia Olbia Tempio Settimo Nizzi, intervenuti in assemblea, unitamente al CdA MultiSS, al collegio sindacale e al revisore dei conti dell’azienda.

Sino a ieri, giovedì 5 marzo, lo statuto MultiSS prevedeva ancora una partecipazione pari al 100% della Provincia di Sassari. Con apposita delibera della Giunta regionale - che ha approvato appunto la costituzione dei due Enti - si definisce nel dettaglio la quota di MultiSS che è proprietà della Città Metropolitana di Sassari e quota parte che è invece della Provincia Olbia Tempio. «Siamo molto soddisfatti dell’accordo raggiunto, che consente a ognuno dei due enti di poter operare le proprie scelte in maniera più funzionale al ruolo che sono chiamati a ricoprire nell’interesse dei rispettivi territori - afferma Giuseppe Mascia -. Con il sindaco di Olbia e presidente della Provincia Olbia-Tempio c’è piena sintonia anche in prospettiva” aggiunge il sindaco metropolitano. “La volontà è quella di operare insieme per l’interesse del Nord Sardegna - conclude - dando alle due sponde la possibilità di cooperare pur valorizzando le proprie specificità culturali, sociali ed economiche».

Operativamente, nell’ambito di un confronto sul tema, si è ritenuto opportuno procedere a una scissione del ramo MultiSS che opera nel territorio della Gallura, lavorando ad un progetto di scissione da cui prenderanno forma due aziende distinte: una MultiSS al 100% in capo alla Città Metropolitana di Sassarie una nuova società (“Newco”) afferente - per attività, contratti, personale e rapporti giuridici attivi e passivi che l’azienda ha in Gallura - alla Provincia Olbia Tempio. In sostanza sarà costituita formalmente una nuova azienda, sdoppiamento funzionale al miglioramento della gestione e della funzionalità rispetto alle differenti e specifiche esigenze operative di Enti e territorio.
