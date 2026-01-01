Alguer.it
S.A. 13:00
Voucher per la transizione digitale e green
L´obiettivo dichiarato è quello di innescare un cambiamento tangibile, offrendo contributi a fondo perduto che possono raggiungere i 10.000 euro a fronte di un investimento minimo di 5.000 euro. Il click-day è fissato per il prossimo 12 marzo 2026, con finestre successive previste per il 30 aprile e il 15 giugno, fino alla chiusura definitiva del 31 luglio, salvo esaurimento anticipato delle risorse
SASSARI - La sfida della modernizzazione per il comparto turistico del Nord Sardegna entra nel vivo grazie a una nuova iniziativa strategica targata Promocamera. L’azienda speciale della Camera di Commercio di Sassari ha infatti dato il via al bando "Voucher Digitali e Green", uno strumento concreto nato sotto l'egida del progetto europeo Interreg Marittimo "Smart Twin Transition" per accompagnare le imprese locali verso un modello di business più tecnologico e rispettoso dell'ambiente. L'iniziativa si rivolge a un ventaglio estremamente ampio di operatori che rappresentano l’ossatura economica del territorio: dai servizi di ricettività e ristorazione alle agenzie di viaggio, dai trasporti turistici fino ai settori della cultura, dello sport e dell'intrattenimento. L'obiettivo dichiarato è quello di innescare un cambiamento tangibile, offrendo contributi a fondo perduto che possono raggiungere i 10.000 euro a fronte di un investimento minimo di 5.000 euro.

A sottolineare l'importanza dell'operazione è la Presidente di Promocamera, Maria Amelia Lai: «questa iniziativa ha un profondo valore politico e industriale: i voucher non sono un semplice aiuto economico, ma una vera e propria leva per la competitività. Investire oggi nella doppia transizione significa garantire alle imprese turistiche del Nord Sardegna gli strumenti necessari per intercettare le sfide di un mercato globale sempre più attento alla sostenibilità e all'efficienza digitale». Il bando è strutturato per premiare progetti che sappiano bilanciare l'acquisto di dotazioni tecniche con la crescita delle competenze interne. Per questa ragione, se da un lato è possibile destinare fino al 70% del contributo all'acquisto di beni strumentali, attrezzature e software innovativi, dall'altro resta fondamentale la quota dedicata alla formazione e alla consulenza specialistica, che deve coprire almeno il 30% dell'investimento totale.

Le imprese interessate dovranno agire con tempestività, poiché la procedura di valutazione seguirà l'ordine cronologico di arrivo delle domande secondo la modalità "a sportello". Il click-day è fissato per il prossimo 12 marzo 2026, con finestre successive previste per il 30 aprile e il 15 giugno, fino alla chiusura definitiva del 31 luglio, salvo esaurimento anticipato delle risorse. Le istanze, corredate di firma digitale, dovranno essere trasmesse esclusivamente via PEC all'indirizzo protocollo@pec.promocamera.it. Per ogni supporto tecnico o informativo, gli uffici di Promocamera in via Predda Niedda a Sassari restano a completa disposizione degli imprenditori.
