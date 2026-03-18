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Cor 21:03
A Sassari la Marcia per la Pace
Il 21 marzo la città accoglierà la Lampada della Pace e ospiterà la Marcia della Pace. L’appuntamento, aperto a tutta la città e a quanti vorranno aderire, è previsto per le 16 in piazza Duomo
A Sassari la Marcia per la Pace

SASSARI - «Promuovere iniziative a sostegno della pace, soprattutto tra le generazioni più giovani, per rispondere alla necessità di edificare nuovi cantieri e scuole che sappiano proporla e insegnarla». Con questa chiara manifestazione di intenti il Comune di Sassari, aderente al Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, ha scelto di partecipare al Giro d’Italia per la Pace, iniziativa che attraverserà il Paese in occasione del centenario di San Francesco d’Assisi.

«In un periodo di tensioni sempre più devastanti, Sassari intende porre in essere un primo importante passo», come recita la delibera approvata dalla giunta Mascia su iniziativa della assessora alla Cultura, Nicoletta Puggioni, co-regista dell’iniziativa assieme al presidente del consiglio comunale, Mario Pingerna, che in quella stessa data rappresenterà Sassari a Caltagirone in occasione di Caltagirone Città della Pace – Giovani per la pace nel Mediterraneo, incontro rivolto ai giovani e dedicato ai contenuti della Dichiarazione dei giovani per la pace nel Mediterraneo.

Il 21 marzo la città accoglierà la Lampada della Pace e ospiterà la Marcia della Pace. L’appuntamento, aperto a tutta la città e a quanti vorranno aderire, è previsto per le 16 in piazza Duomo, luogo in cui le autorità cittadine riceveranno la Lampada della Pace di Assisi. Il corteo procederà verso piazza Colonna Mariana, via del Gran Condotto, corso Vico, corso Vittorio Emanuele, piazza Azuni, piazza Castello e piazza d’Italia, dove sono previsti gli interventi del sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, e dei rappresentanti di alcune delle tante organizzazioni che già hanno aderito all’iniziativa.

La serata proseguirà tra flash mob e piccole iniziative estemporanee di musica, danza e teatro. Tante le realtà che hanno risposto affermativamente all’iniziativa, dalla Convenzione per i Diritti del Mediterraneo alla Rete dei Giovani per la Pace nel Mediterraneo, dall’Intergremio all’Anpi, dall’Arci al Mos, da Amnesty International a Emergency, passando per associazioni culturali, commercianti e organizzazioni che operano nel sociale.
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