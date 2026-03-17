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Cor 9:12
Formazione sulla valutazione di incidenza ambientale
E’ rivolto alle autorità competenti operanti sul territorio regionale, per rafforzare le competenze delle autorità competenti in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale
Formazione sulla valutazione di incidenza ambientale

CAGLIARI - Il prossimo 20 marzo 2026 prende il via il percorso tecnico-formativo online dedicato al rafforzamento delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.), promosso dall’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna. E’ rivolto alle autorità competenti operanti sul territorio regionale, per rafforzare le competenze delle autorità competenti in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale.

L’iniziativa si apre con un incontro introduttivo finalizzato a delineare obiettivi, contenuti e articolazione del percorso formativo, con particolare attenzione al ruolo strategico della V.Inc.A. nella valutazione degli interventi previsti all’interno dei siti della rete Natura 2000, al fine della loro tutela. I lavori si apriranno con i saluti istituzionali dell’assessora della Difesa dell’Ambiente, Rosanna Laconi, e del Direttore Generale dell’Assessorato, Matteo Muntoni, seguiti dagli interventi tecnici dei dirigenti e funzionari regionali e degli esperti coinvolti.

Nel corso dell’incontro saranno approfonditi in particolare anche aspetti come il quadro delle attribuzioni amministrative agli enti gestori delle aree naturali protette ricadenti nella rete Natura 2000, la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale e il ruolo delle autorità competenti, le azioni di rafforzamento delle competenze attraverso la formazione. L’iniziativa prevede inoltre una sessione partecipativa, finalizzata al confronto diretto con i partecipanti e all’interazione digitale. Il percorso si inserisce nel più ampio quadro delle attività di supporto tecnico e istituzionale volte a garantire una gestione efficace e sostenibile del patrimonio naturale regionale, in linea con gli obiettivi di tutela della biodiversità e con le strategie europee in materia ambientale
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