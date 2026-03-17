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Cor 14:25
Vertenza Tiscali, coordinamento tra Regioni
Nel corso della riunione odierna, alla quale ha partecipato l’assessore del Lavoro della Regione Puglia, e il Presidente della Task force pugliese per l’occupazione, si è prospettato di interessare il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e di richiedere un incontro ufficiale
Vertenza Tiscali, coordinamento tra Regioni

CAGLIARI - L’Assessora regionale del Lavoro Desirè Manca ha attivato un coordinamento con le Regioni Sardegna, Puglia e Lazio coinvolte nella vertenza Tiscali, con l’obiettivo di promuovere un’azione condivisa e coordinata a tutela dei lavoratori. Nel corso della riunione odierna, alla quale ha partecipato l’assessore del Lavoro della Regione Puglia, e il Presidente della Task force pugliese per l’occupazione, si è prospettato di interessare il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e di richiedere un incontro ufficiale. Al momento, la Regione Lazio non ha ancora preso parte all’incontro.

«Si tratta di una vertenza di livello nazionale, che per l’impatto occupazionale e territoriale richiede una risposta coordinata. Per la Sardegna sarebbe un dramma occupazionale e non possiamo restare fermi; anche se non siamo stati ancora contattati dai sindacati che seguono la vertenza, alla luce delle notizie pubblicate a mezzo stampa e dei numeri, abbiamo ritenuto necessario attivarci per costruire un percorso unitario e condiviso tra tutte le Regioni coinvolte, promuovendo direttamente il confronto con gli altri territori a tutela dei lavoratori e delle famiglie. La procedura di licenziamento collettivo prevede 180 esuberi complessivi, di cui 81 nella sola area di Cagliari — inclusi 12 giornalisti — e 74 nella Regione Puglia», sottolinea l’assessora del Lavoro Desirè Manca.

L’assessora del Lavoro ribadisce inoltre la piena disponibilità dell’Assessorato al confronto con le organizzazioni sindacali e con i lavoratori, evidenziando che, allo stato attuale, non è ancora pervenuta alcuna richiesta formale di incontro o di coinvolgimento istituzionale.
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