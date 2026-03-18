Cor 19:10 Rottamazione, il Comune fa i conti L´amministrazione calcola i mancati introiti potenziali. Tempi lunghi per l´adesione ai benefici previsti dal Governo. L´assessore Daga chiarisce la posizione dell´Amministrazione algherese: Il tema è oggetto di approfondimenti per valutare l’impatto sul bilancio



quinques prevista dal Governo.



Così, mentre tutti i gruppi di minoranza ad Alghero - Fratelli d'Italia e



La definizione agevolata riguarda i carichi affidati alla riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 ma per l’Assessore alle Finanze Enrico Daga «c’è tutto il tempo per fare le dovute valutazioni e aderire». I concessionari per la riscossione del Comune Alghero (Secal e Step), per quanto riguarda i crediti di rispettiva spettanza, di recente hanno concluso il lavoro di ricognizione dal quale risulta l’ammontare del credito tributario riconducibile al tributo, alle sanzioni, agli interessi e alle spese, ricognizione dalla quale è possibile pertanto definire gli esatti importi da stralciare e l’onere per aggi di riscossione contrattualmente dovuti sulle somme pendenti: Sulla base di queste risultanze - chiarisce l'assessore - la Giunta sta definendo gli indirizzi. ALGHERO - «Abbiamo dato la nostra disponibilità a verificare la possibilità di introdurre questa misura, ma – chiarisce Daga – dobbiamo mantenere fede al senso di responsabilità. É una forma di rispetto fiscale verso chi le imposte e tasse le ha sempre pagate. Intendiamo fare le cose con la massima correttezza e coerenza nei confronti di tutti i cittadini, ritenendo per questo necessario un approfondimento di natura tecnico-contabile». Taglia corto l'assessore delegato alle Firenze del Comune di Alghero, che chiarisce la posizione dell'amministrazione Cacciotto rispetto alla possibilità di adesione ai benefici previsti dalla rottamazioneprevista dal Governo.Così, mentre tutti i gruppi di minoranza ad Alghero - Forza Italia Lega - (a cui si aggiungo alcuni consiglieri comunali di maggioranza) contestano aspramente la posizione del comune di Alghero e i ritardi nell'adesione ai benefici per i contribuenti - a Porta Terra si fanno «approfondimenti per valutare l’impatto della procedura sul bilancio del Comune, posto che il termine previsto per approvare il relativo regolamento dal Consiglio Comunale, che definisce modalità di adesione, è stabilito al 30 aprile». «La complessità della manovra - precisano da Porta Terra - impone infatti decisioni che vanno ad incidere sull’entità del credito, visto che il Comune di Alghero si troverà a corrispondere comunque l’aggio all’agente della riscossione calcolato percentualmente sulla cifra comprendente sanzioni e interessi (condonati al contribuente) con una conseguente diminuzione dell’entrata prevista che produce effetti sul bilancio dell’ente».La definizione agevolata riguarda i carichi affidati alla riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 ma per l’Assessore alle Finanze Enrico Daga «c’è tutto il tempo per fare le dovute valutazioni e aderire». I concessionari per la riscossione del Comune Alghero (), per quanto riguarda i crediti di rispettiva spettanza, di recente hanno concluso il lavoro di ricognizione dal quale risulta l’ammontare del credito tributario riconducibile al tributo, alle sanzioni, agli interessi e alle spese, ricognizione dalla quale è possibile pertanto definire gli esatti importi da stralciare e l’onere per aggi di riscossione contrattualmente dovuti sulle somme pendenti: Sulla base di queste risultanze - chiarisce l'assessore - la Giunta sta definendo gli indirizzi.