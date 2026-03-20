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Cor 10:47
Dieci anni di Arvesiniadu: celebrazioni
Si è tenuta venerdì 20 marzo, nella prestigiosa cornice della Biblioteca Comunale di Benetutti, la conferenza stampa di presentazione del decennale di “Arvisionende in Chintina”, la manifestazione interamente dedicata all’Arvesiniadu, un Unicum nel panorama vitivinicolo, raro vitigno simbolo del Goceano
Dieci anni di Arvesiniadu: celebrazioni

BENETUTTI – Si è tenuta venerdì 20 marzo, nella prestigiosa cornice della Biblioteca Comunale di Benetutti, la conferenza stampa di presentazione del decennale di “Arvisionende in Chintina”, la manifestazione interamente dedicata all’Arvesiniadu, un Unicum nel panorama vitivinicolo, raro vitigno simbolo del Goceano. La scelta della Biblioteca ha voluto sottolineare il legame profondo tra vino, cultura e identità territoriale. Nel corso dell'incontro, il Sindaco Daniele Arca ha ribadito con orgoglio come “il vino sia cultura e promozione del territorio”, evidenziando il valore della “rete sinergica tra pubblico e privato” quale chiave per il successo della manifestazione.

“Celebrare il compleanno di 'Arvisionende in Chintina' significa festeggiare la nostra comunità e la sua capacità di valorizzare le proprie eccellenze”, ha dichiarato il primo cittadino. L’Assessore all’Agricoltura Daniele Manca a testimoniare particolare attenzione dell’amministrazione comunale verso il settore vitivinicolo. Il presidente della Confraternita dell'Arvisionadu, Giampaolo Sanna, ha poi illustrato il programma di questo traguardo importante per la valorizzazione del territorio. Dieci anni di “Arvisionende in Chintina”, dove il nome stesso fonde il verbo sardo “arresionare” (chiacchierare) con il vitigno, evocando il piacere di “parlare di Arvesiniadu”. Le celebrazioni si articoleranno in due momenti principali.

Sabato ore 10.00 28 marzo presso il Centro di Aggregazione Sociale è in calendario una masterclass tecnica dedicata all’Arvesiniadu del Goceano, condotta dagli enologi Paolo Cuguttu e Antonio Tiana, referenti del territorio. L’appuntamento, realizzato in collaborazione con la sezione ONAV di Nuoro, offrirà un approfondimento tecnico e sensoriale attraverso la degustazione delle principali interpretazioni del vitigno. In degustazione, le etichette dei produttori che hanno creduto e investito nella valorizzazione dell’Arvesiniadu: da Benetutti, Cantina Arvisionadu di Pino Mulas, Cantina Dessena, Vigne Boddetto di Marco Tanda e l’Azienda Vitivinicola di Davide Cappai; da Bono, Azienda Mulas di Francesca Cabras, Società Agricola Sotgia, Società Agricola Arcanu e Azienda Seicentosettantatré di Antonio Tiana. Un’occasione unica per confrontare stili, approcci e visioni produttive legate a un’unica matrice varietale.

Sabato 9 maggio andrà in scena la giornata clou: al mattino degustazione itinerante per operatori tra le cantine del centro storico; nel pomeriggio il convegno “Il Diario di un Viaggio: i 10 anni di Arvisionende in Chintina”. A seguire, l’apertura al pubblico con il percorso di degustazione diffuso: cortili e vicoli del centro storico si animeranno in un itinerario enogastronomico che unisce vini e prodotti tipici locali, restituendo l’autenticità della convivialità sarda. L’iniziativa punta inoltre a rafforzare l’attrattività turistica del territorio del Goceano, coinvolgendo le attività di ristorazione e ospitalità locali, per offrire ai visitatori un’esperienza completa tra cultura, paesaggio ed enogastronomia.

Grande attenzione anche all'innovazione digitale. Nadia De Santis di Alghero, esperta di enoturismo digitale e ideatrice di Wine App, ha presentato lo strumento che consentirà ai visitatori di consultare il programma, prenotare la masterclass e vivere l'esperienza in modo interattivo. «Il vitigno autoctono Arvisionadu si coltiva da sempre nei nostri territori – dichiara il presidente della Confraternita, Giampaolo Sanna –. Il nostro obiettivo è valorizzarlo e farlo conoscere anche oltre i confini locali. Questo decennale rappresenta un traguardo importante, ma anche un nuovo punto di partenza. Invitiamo tutti a partecipare e a vivere l’esperienza di “Arvisionende in Chintina” anche attraverso strumenti innovativi come Wine App». L'iniziativa è patrocinata dal Comune di Benetutti, dall'Associazione Nazionale “Città del Vino”, da Agris e dalla Regione Autonoma della Sardegna. Per informazioni e prenotazioni della masterclass: info@wineapp.it e contatti Giampaolo 3488037519 Antonella 3475511230.
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