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S.A. 13:41
Laboratorio del pane per piccoli studenti algheresi
“Lo conte del llevat”, traduzione in catalano del libro che racconta ai più piccoli il magico mondo della lievitazione naturale. Appuntamento per mercoledì 29 aprile alle 18.30 alla Biblioteca Catalana
Laboratorio del pane per piccoli studenti algheresi

ALGHERO - Mercoledì 29 aprile alle ore 18.30 appuntamento alla Biblioteca Catalana de l’Alguer (Via Ardoino 46-48) per la presentazione dell’edizione in algherese del libro “Il racconto del Lievito Madre” di Giovanni Antonio Farris, presidente dell’Accademia Sarda del Lievito Madre APS-ETS.
“Lo conte del Llevat” pubblicato da Carlo Delfino Editore e illustrato da Paola Serra, racconta ai più piccoli il magico mondo della lievitazione naturale e dei procedimenti che consentono la creazione, l’uso e la conservazione del lievito madre. La traduzione in catalano del testo già edito in italiano nel 2024, voluta dalla Plataforma per la Llengua e dal Centre Cultural Antoni Nughes, è stata curata da Maria Antonietta Salaris, Irene Coghene i Mauro Mulas. La serata, a ingresso libero, prevede la partecipazione dell’autore e dei traduttori. In occasione della presentazione, il libro sarà in vendita.

Verrà distribuito gratuitamente agli alunni dei docenti che ne faranno richiesta, ai responsabili della Plataforma per la Llengua e dell'Associazione Culturale Accademia Sarda del Lievito Madre APS-ETS.
Per primi utilizzeranno il testo gli alunni della Maestra M. Nicoletta Bigi (Sacro Cuore, Compr. 1) nell'ambito del progetto Aprenem l' alguerés: introducció a la llengua i la cultura de l'Alguer, il quale prevede un laboratorio sul lievito madre (Llevat) con la conoscenza dei suoi microrganismi (lieviti e batteri lattici) responsabili della fermentazione panaria; tutto questo, anche attraverso l'impiego di un microscopio che proietterà le immagini su un grande schermo.

Parteciperanno al laboratorio come esperti il Prof. Antonio Farris, il Dott. Mauro Mulas e, per l'osservazione al microscopio, la Prof.ssa Marilena Budroni e la Dott.ssa Angela Bianco dell'Università di Sassari. La presentazione del libro rappresenta un ulteriore occasione per capire (e far capire ai più giovani) l'importanza di riprendere l'impiego del lievito madre nella panificazione, soprattutto per i suoi effetti positivi dal punto di vista sensoriale, nutrizionale e salutistico.

Nella foto: Antonio Farris
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