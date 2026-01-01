Cor 18:20 Podda e Moro stoppano Mulas

Posidonia, caos in maggioranza

Beatrice Podda e Giampietro Moro replicano pubblicamente a Christian Mulas bocciando l´annunciata convocazione della competente commissione Ambiente per discutere sul caso-Posidonia: All´orizzonte lo scontro sull´assessore Selva







I due consiglieri comunali di Europa Verde Alghero, Giampietro Moro e Beatrice Podda, stoppano così il collega e presidente della V Commissione Ambiente, Christian Mulas, che questa mattina criticava duramente l'assenza di coinvolgimento dei consiglieri da parte dell'assessorato competente in merito agli interventi di rimozione della posidonia avviati dal Lido San Giovanni [ ALGHERO - «Riteniamo opportuno intervenire per richiamare a un senso di responsabilità e di correttezza nei confronti del lavoro svolto dagli uffici comunali. Le procedure operative adottate per la pulizia dei litorali sono consolidate nel tempo e rientrano nelle competenze tecniche degli uffici, che agiscono sulla base di modalità già definite e collaudate. Per questo, appare poco chiara l’utilità di una convocazione in Commissione su aspetti che riguardano attività già strutturate e operative. Il confronto politico è legittimo e necessario, purché resti all’interno di perimetri definiti e non metta in discussione, anche indirettamente, l’impegno dei dipendenti comunali, che ogni giorno operano con professionalità e dedizione al servizio della città».I due consiglieri comunali di Europa Verde Alghero, Giampietro Moro e Beatrice Podda, stoppano così il collega e presidente della V Commissione Ambiente, Christian Mulas, che questa mattina criticava duramente l'assenza di coinvolgimento dei consiglieri da parte dell'assessorato competente in merito agli interventi di rimozione della posidonia avviati dal Lido San Giovanni [ LEGGI ]. Lo scontro vede coinvolto il sindaco Cacciotto e la richiesta, avanzata ormai da tempo, di redistribuzione degli incarichi di giunta.