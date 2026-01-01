Enrico Daga 19:42 L'opinione di Enrico Daga Alghero per la Costituzione e responsabilità democratica



Ad Alghero il 60% dei cittadini ha scelto il No. Non come gesto episodico, ma come espressione di una comunità che ha deciso di misurarsi, con serietà, sui principi fondamentali della nostra costituzione. La Costituzione, ancora una volta, si è confermata per ciò che è, non un riferimento astratto, ma un punto di equilibrio tra diritti, responsabilità e visione di Paese. In questo contesto, il lavoro dei comitati per il No ha avuto un valore politico preciso. Un lavoro fatto di presenza, di approfondimento, di confronto reale, serio, consapevole, rinunciando a semplificazioni, ma stando vicino alle persone. È così che si è costruito il risultato. E non è un dettaglio che, accanto a questo enorme sforzo, si siano visti tanti giovani tornare al voto. Il paese soprattutto attraverso la mobilitazione dei giovani ha dimostrato di avere gli anticorpi. Con grande convinzione hanno dato un segnale inequivocabile, importante. A questo si aggiunge un elemento che merita rispetto e attenzione. Il contributo di una parte della magistratura e dei suoi rappresentanti nel dibattito pubblico ha avuto un ruolo altrettanto determinante, perché nel richiamare i rischi e le implicazioni del quesito referendario, hanno contribuito a svegliare le coscienze.



Un intervento che si è mosso nel solco della funzione costituzionale della giurisdizione, contribuendo ad elevare il livello del confronto e a fornire strumenti di comprensione ai cittadini. In una democrazia matura, anche questo è un segnale di equilibrio: istituzioni diverse che, nel rispetto dei propri ruoli, partecipano alla tenuta complessiva del sistema. Ma c’è un elemento ulteriore che merita di essere sottolineato. Il contributo di Alghero che si inserisce in un quadro più ampio, in cui diverse comunità del Paese hanno espresso un orientamento chiaro, rimettendo al centro il valore della partecipazione e della tenuta costituzionale. Alghero, dentro questo contesto, non è stata spettatrice, ha fatto la sua parte, con un risultato netto e con un livello di mobilitazione che rafforza il significato politico complessivo di questo passaggio. Ed è proprio su questo terreno che si misura la coerenza della politica. Ad Alghero, nell’azione amministrativa quotidiana, cerchiamo di essere interpreti concreti dei valori costituzionali.



Non come enunciazione di principio, ma come pratica nelle scelte, nelle priorità, nel modo in cui si costruiscono politiche pubbliche e si tiene insieme una comunità. È questo il punto di connessione tra il voto e il governo della città. Ed è inevitabile che un dato di questo tipo apra anche una riflessione più ampia. Un risultato così netto segnala che una parte significativa del Paese reale si è espressa in modo chiaro. E che il rapporto tra chi governa e la propria base non può mai essere dato per acquisito. I segnali, quando arrivano, vanno ascoltati. Il punto politico, oggi, non è celebrare, è comprendere. Comprendere che esiste una comunità che partecipa, che sceglie, che chiede serietà e visione. E che su questo terreno si misura, davvero, la qualità della classe dirigente. Per questo, da qui può e deve partire un lavoro più ampio. Un lavoro che chiami a raccolta tutte le forze che, al di là delle appartenenze, si riconoscono nei valori costituzionali e nella necessità di rafforzare la qualità della nostra democrazia. Non su basi generiche, ma su una piattaforma programmatica chiara, fatta di contenuti, responsabilità e visione. È il tempo di costruire convergenze serie, non per sommare sigle, ma per dare forza a un progetto di Italia che sia davvero credibile.



*Segretario Partito Democratico Alghero, assessore alla Programmazione