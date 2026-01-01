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Cor 12:44
Referendum, il Comitato del No esulta
Claudio Montalto, Francesco Lavosi, Elias Vacca e Francesco Carboni esprimono grande soddisfazione per il risultato conseguito a livello nazionale, regionale e cittadino e parla di risultato «maturato anche per l’assurda campagna elettorale del centro destra caratterizzata da menzogne ed intimidazioni»
Referendum, il Comitato del <i>No</i> esulta

ALGHERO - Il Comitato costituitosi in Alghero a sostegno del No al referendum sulla riforma costituzionale, esprime grande soddisfazione per il risultato conseguito a livello nazionale, regionale e cittadino e parla di risultato «maturato anche per l’assurda campagna elettorale del centro destra caratterizzata da menzogne ed intimidazioni».

Al contrario - sottolineano Claudio Montalto, Francesco Lavosi, Elias Vacca, Francesco Carboni - la campagna a sostegno del No si è focalizzata sul grande lavoro di comunicazione nel merito del testo della sconsiderata proposta di i riforma della Costituzione, sulle sue modalità di approvazione e sul reale obbiettivo di sottoporre la magistratura al controllo dell’esecutivo dopo avere svuotato il Parlamento della sua potestà legislativa.

Il Comitato esprime un sentito ringraziamento a tutti coloro che si sono attivati a sostegno del No: giovani, cittadini, magistrati, docenti di diritto ed avvocati e la società civile tutta. «Un particolare ringraziamento ai giovani che hanno costituito la felice novità della consultazione elettorale. Il Comitato si propone di continuare l’attività di informazione dei cittadini nella consapevolezza della necessità di una plurale presenza nel contesto elettorale prossimo».
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