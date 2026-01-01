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Mimmo Pirisi 8:01
L'opinione di Mimmo Pirisi
Partecipazione e impegno hanno fatto la differenza
<i>Partecipazione e impegno hanno fatto la differenza</i>

I cittadini italiani hanno parlato chiaro: il No al referendum sulla giustizia ha vinto con una maggioranza schiacciante. Con un'affluenza di quasi il 60% degli aventi diritto, i cittadini italiani hanno espresso la loro volontà di difendere l'indipendenza della magistratura e la tutela dei diritti fondamentali con percentuali importanti. Il risultato del referendum è un chiaro messaggio ai governi e alle istituzioni, la giustizia italiana deve rimanere indipendente e imparziale, al servizio dei cittadini e non degli interessi politici. Il No ha vinto perché i cittadini italiani credono nella separazione dei poteri e nella tutela dei diritti fondamentali. Anche nella città di Alghero, i cittadini hanno espresso la loro volontà di difendere la giustizia italiana. Con un'affluenza di quasi il 60%, i No hanno prevalso con più del 60% dei voti, confermando la tendenza nazionale. Un ringraziamento a tutti i cittadini che hanno esercitato il loro diritto di voto e hanno detto No a una riforma che avrebbe compromesso l'indipendenza della magistratura e la tutela dei diritti dei cittadini. La vostra partecipazione e il vostro impegno hanno fatto la differenza. Questa vittoria è un punto di partenza per costruire un futuro per la giustizia italiana, basato sull'indipendenza, la legalità e la tutela dei diritti di tutti. Continueremo a lavorare per una giustizia più giusta e più efficiente, al servizio dei cittadini.

*presidente del Consiglio Comunale di Alghero
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