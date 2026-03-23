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Alguer.itnotiziesardegnaOpinioniReferendumI giovani la vera svolta del Referendum
Valdo Di Nolfo 10:58
L'opinione di Valdo Di Nolfo
I giovani la vera svolta del Referendum
<i>I giovani la vera svolta del Referendum</i>

Giovani, fuorisede e società civile: sono queste sono le chiavi che hanno portato alla netta affermazione del no alla pseudo riforma Nordio e alla difesa della Costituzione. Ancora una volta i giovani si dimostrano il vero ago della bilancia con un dato netto: chi ha tra i 18 e i 34 anni ha votato NO con un clamoroso 61%. Nel comizio di chiusura della campagna referendaria che abbiamo organizzato in piazza ad Alghero abbiamo fortemente voluto coinvolgere e dare voce agli interventi di due giovanissimi, di 18 e 20 anni, Edoardo Sanna e Stefano Pintus. La politica deve imparare da ragazzi come loro ed è dal loro apporto che non possiamo prescindere per costruire insieme il futuro: in un mondo in cui tutti blaterano del dover mettere al centro dell'agire politico le nuove generazioni noi lo abbiamo fatto davvero. Credo che tanto abbia pesato anche la scelta del governo Meloni di impedire il voto ai fuorisede: si tratta quasi sempre di giovani studentesse e studenti universitari o lavoratrici e lavoratori precari. Si tratta dell’ennesima volontà del governo di tagliare i diritti civili. Noi crediamo invece, e casomai ci fossero dubbi lo dimostrano i numeri, che questa generazione è fondamentale per guardare al futuro dell’Italia e dovremmo preservarla dandogli la voce che gli spetta di diritto. In questo clima di grande fermento si sono visti molto meno i partiti e i rispettivi esponenti, a vantaggio di un profuso impegno di cittadine e cittadini nella campagna del no che ha permesso la vittoria della società civile. Perché è così si fa politica: mettendo davanti le esigenze della comunità rispetto a quelle dell’élite politica. Sono fiero che nella mia città il lavoro svolto, l’impegno di comunicazione e il confronto aperto, abbiano portato i propri frutti tanto che qui lo scarto ha raggiunto quota 20, con uno storico 60% per il no, rispetto ai 6 punti di media nazionale. Un risultato che deve rendere orgogliosi tutte e tutti gli algheresi che hanno risposto quasi all’unanimità a tutela della Costituzione, della democrazia e della giustizia. La dedica di questo risultato va ai giovani, agli studenti fuorisede e ai comitati che tanto si sono impegnati per il raggiungimento di questo risultato. Chi come me ha fatto dell’attività politica una scelta di vita ha il dovere di impegnarsi. Tanto invece è dovuto a chi lo fa con forme di straordinaria militanza e attivismo politico: a loro va il mio ringraziamento e quello di tutte e tutti.

*Consigliere regionale
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