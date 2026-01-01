Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesardegnaOpinioniReferendumUn risultato che rallenta il giusto processo
Marco Tedde 10:08
L'opinione di Marco Tedde
Un risultato che rallenta il giusto processo
<i>Un risultato che rallenta il giusto processo</i>

Ha vinto il No, e in democrazia il verdetto delle urne si rispetta. Viva il No, perché rappresenta la volontà popolare, che è e resta sovrana. Non posso tuttavia nascondere il mio rammarico per un esito che non condivido. La riforma oggetto del referendum rappresentava un passaggio importante per dare piena attuazione al principio del giusto processo, ancora oggi non compiutamente realizzato. Nel massimo rispetto del voto dei cittadini, è evidente che questo risultato contiene un errore di prospettiva, perché finisce per bloccare o rallentare un processo riformatore necessario. Un percorso che dovrà essere comunque riavviato con determinazione, perché il tema del giusto processo non può essere archiviato.

È altrettanto evidente che il fronte del Sì non è riuscito a spiegare fino in fondo le ragioni della riforma. Probabilmente per il tentativo ben riuscito dei sostenitori del NO di creare due robuste, ma dannose, gabbie ideologiche che hanno gettato una coltre di nebbia sul testo e sugli obbiettivi della riforma. Diversamente, non si comprenderebbe un esito che, seppur legittimo, va oggettivamente nella direzione opposta rispetto all’esigenza di rendere la giustizia penale più equa ed efficiente.

Rivolgo un sincero augurio al fronte del No ma senza dimenticare che molte delle riforme oggi osteggiate affondano le loro radici in un lungo percorso politico e culturale che, in passato, ha visto ampi settori della sinistra sostenerle. Proprio per questo, oggi non ci si può nascondere dietro un dito: serve coerenza e serve assumersi la responsabilità di indicare come si intenda affrontare i nodi irrisolti della giustizia. Il rispetto per la volontà dei cittadini è il fondamento della nostra democrazia. Proprio per questo, pur nel dissenso, è doveroso accettarne l’espressione e continuare a lavorare per riforme che garantiscano davvero equilibrio tra accusa e difesa e piena attuazione del giusto processo.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
19:42
Alghero per la Costituzione e responsabilità democratica
Ad Alghero il 60% dei cittadini ha scelto il No. Non come gesto episodico, ma come espressione di una comunità che ha deciso di misurarsi, con serietà, sui principi fondamentali della nostra costituzione
21:51
Un no che cambia equilibri e riapre il confronto
Il risultato del referendum sulla separazione delle carriere racconta molto più di una semplice scelta tecnica sull’ordinamento giudiziario
8:01
Partecipazione e impegno hanno fatto la differenza
Con un´affluenza di quasi il 60% degli aventi diritto, i cittadini italiani hanno espresso la loro volontà di difendere l´indipendenza della magistratura e la tutela dei diritti fondamentali con percentuali importanti
22:00
Necessaria una riflessione a partire dalla Sardegna
La netta affermazione del No al referendum costituzionale nell’Isola, con quasi il 60% del consenso, testimonia una partecipazione consapevole e una presa di posizione determinata da parte delle cittadine e dei cittadini sardi
23/3Referendum, o No: scelta secca
18/3Riforma della giustizia, M5s informa i cittadini
17/3«All´università un comizio politico»
19/3Referendum: a Porta Terra la chiusura
15/3Bignami in Sardegna, nuova sede FdI ad Alghero
15/3Il Referendum sotto la lente ad Alghero
13/3Referendum: Dem e Anpi in campo ad Alghero
10/3Giuseppe Conte all´Università di Sassari
9/3Avs sul Referendum: incontro a Sassari
2/3Ad Alghero un nuovo Comitato per il
« indietro archivio referendum »
24 marzo
S´imbarca con 160mila euro: sequestro
24 marzo
«Manca competenza e incisività»
24 marzo
Open day di sceneggiatura fumettistica



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)