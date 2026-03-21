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Cor 8:00
Studenti francesi in visita all’Alberghiero
Progetto Erasmus+ tra cucina, cultura e territorio: l’IIS A. Roth – Piazza Sulis di Alghero ospiterà studenti e docenti del Lycée Pierre et Marie Curie di Menton, coinvolti insieme agli studenti dell’Indirizzo Alberghiero in un progetto dedicato alla valorizzazione della cultura locale attraverso il patrimonio enogastronomico
Studenti francesi in visita all’Alberghiero

ALGHERO - L’iniziativa, inserita nel programma Erasmus+ dell’Unione Europea, nasce dalla collaborazione tra la docente di lingua francese del Roth-Piazza Sulis, professoressa Paola Cadeddu, e la docente di italiano del liceo di Menton, professoressa Francine Cappelletti. Il progetto coinvolgerà le classi prime dell’IPSAR: gli studenti algheresi accoglieranno i coetanei francesi partecipando insieme a laboratori di cucina e ad attività didattiche, svolte anche in lingua inglese, in un’ottica di scambio linguistico e culturale.

Nel corso delle tre giornate previste dal progetto, gli studenti italiani e francesi avranno anche l’opportunità di conoscere da vicino il territorio e alcune realtà locali che hanno saputo valorizzare le tradizioni enogastronomiche del territorio trasformandole in eccellenze riconosciute. Il programma prevede una visita guidata del centro storico di Alghero, curata dagli stessi studenti dell’Istituto, oltre a momenti di approfondimento presso l’azienda vitivinicola Sella & Mosca e presso l’azienda agrituristica Sa Mandra.

Il progetto, intitolato Gastronomia e cultura: riflessione sull’impatto dell’alimentazione su territori, società e incroci culturali, offrirà agli studenti della Costa Azzurra un’importante occasione di confronto con il patrimonio enogastronomico sardo, grazie allo scambio diretto con docenti e studenti dell’Istituto. Fondamentale, per la realizzazione dell’iniziativa, il supporto del dirigente scolastico, il dott. Angelo Parodi, e la collaborazione dei docenti di cucina, in particolare del professor Antonio Deruda e della professoressa Anna Ricciardi, che metteranno a disposizione competenze ed esperienze per promuovere e condividere le tradizioni locali. L’iniziativa rappresenta un significativo momento di apertura internazionale per l’Istituto, rafforzando il legame tra scuola, territorio e dimensione europea dell’istruzione.
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