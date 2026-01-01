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Cor 15:47
Il futuro del turismo in Sardegna: convegno
L’evento vedrà la partecipazione di importanti rappresentanti istituzionali e protagonisti del settore: Franco Cuccureddu, Assessore regionale del turismo, Ornella Piras, Assessore al turismo del Comune di Alghero, Graziano Porcu, presidente della Fondazione Alghero, e Marco Colledanchise, consigliere comunale e presidente della commissione “Grandi Eventi” del Comune di Alghero
Il futuro del turismo in Sardegna: convegno

Un appuntamento di grande rilievo per il territorio e per l’intera Sardegna: sabato 28 marzo alle ore 16.30, presso la Sala Conferenze Lo Quarter di Alghero, si terrà l’incontro pubblico dal titolo “Il futuro del turismo in Sardegna”. L’evento vedrà la partecipazione di importanti rappresentanti istituzionali e protagonisti del settore: Franco Cuccureddu, Assessore regionale del turismo, Ornella Piras, Assessore al turismo del Comune di Alghero, Graziano Porcu, presidente della Fondazione Alghero, e Marco Colledanchise, consigliere comunale e presidente della commissione “Grandi Eventi” del Comune di Alghero. I lavori saranno coordinati da Antonio Cardin.

L’incontro rappresenta un momento strategico di approfondimento sulle prospettive del comparto turistico, asset fondamentale per lo sviluppo economico dell’isola e, in particolare, del territorio algherese. Particolarmente significativa è la presenza dell’Assessore regionale Franco Cuccureddu, espressione del gruppo Orizzonte Comune, che ha scelto di aprire questo momento anche alla partecipazione diretta della cittadinanza. L’evento sarà infatti occasione per raccogliere spunti, domande e contributi da parte di cittadini e operatori del settore.

«Questo appuntamento rappresenta un passaggio fondamentale per il futuro turistico della nostra città e dell’intera Sardegna - dichiara Marco Colledanchise. La presenza dell’Assessore Cuccureddu testimonia un’attenzione concreta verso Alghero e verso un settore che ha bisogno di visione e programmazione». Colledanchise sottolinea inoltre il valore dell’iniziativa: Mettere attorno allo stesso tavolo istituzioni, operatori e cittadini significa lavorare in maniera più efficace e costruire prospettive solide per il territorio.

«Il turismo è oggi una leva decisiva per la crescita - prosegue Colledanchise - e solo attraverso una reale collaborazione tra tutti i livelli possiamo valorizzare appieno il potenziale della nostra città. L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di valorizzazione e rilancio del sistema turistico, con particolare attenzione ai grandi eventi, alla destagionalizzazione e alla promozione integrata del territorio». La cittadinanza è invitata a partecipare e l'ingresso libero fino a esaurimento posti.
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