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Cor 17:54
Da Cagliari su Alghero e Olbia, Pili: rotte inutili
Da sempre estremamente attento e incalzante sulle politiche dei trasporti, l´ex presidente della Giunta regionale sarda boccia, senza attenuanti, la scelta di finanziare tratte definite "inutili". Durissimo l´attacco all´assessorato regionale
Da Cagliari su Alghero e Olbia, Pili: rotte inutili

ALGHERO - «Davvero la priorità della Sardegna sono voli stagionali di qualche settimana? Davvero questa è la pianificazione dei trasporti? Davvero questa è la politica turistica? Quando si usano risorse pubbliche per incentivare rotte aeree devono esserci studi pubblici sulla domanda; costi trasparenti; criteri chiari di assegnazione; controlli sui risultati. Altrimenti sono soldi buttati e regali alle compagnie aeree». Parole dell'ex presidente della Giunta regionale Sarda, Mauro Pili, da sempre estremamente attento e incalzante sulle politiche dei trasporti, che all'indomani dell'annuncio dei collegamenti Aeroitalia da Cagliari in direzione Olbia, Alghero e Lamezia Terme pone una serie di interrogativi. Per Mauro Pili si tratta semplicemente di «rotte che il mercato non aprirebbe», «tutti voli campati per aria solo per poche settimane tra luglio e agosto, due volte a settimana, nell’ambito di bandi-barzelletta per le nuove rotte e degli incentivi al traffico aereo». Secondo Pili alla base dell'attivazione delle tratte annunciate ieri, non ci sarebbe «nessuno studio di mercato, nessuna analisi dei flussi, nessuna valutazione costi-benefici». Infine la chiusura netta indirizzata alla politica regionale: «non provano nessuna vergogna».
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