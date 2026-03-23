Cor 19:17 «Decadenza e referendum, segnali chiari» Le dichiarazioni di Giusy Piccone del Movimento 5 Stelle Alghero, all´indomani dello scrutinio sul referendum confermativo per la riforma costituzionale della giustizia e la sentenza del Tribunale di Cagliari che mette una pietra tombale all´ipotesi di decadenza della presidente Alessandra Todd



«E’ arrivata ieri la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari che esclude in modo definitivo la questione decadenza della Presidente Alessandra Todde, confermando esclusivamente una sanzione amministrativa che non incide in alcun modo sul mandato democratico. Come Movimento 5 Stelle lo abbiamo sostenuto fin dall’inizio, con convinzione e senso di responsabilità: non vi erano i presupposti per mettere in discussione il risultato elettorale né la legittimità dell’operato della Presidente. In questi mesi abbiamo scelto di affrontare ogni passaggio nel pieno rispetto della magistratura e delle regole, senza cedere alla tentazione di alimentare polemiche o forzature politiche. Una scelta che oggi viene premiata dai fatti. La vicenda dimostra come sia stato costruito, da parte di alcuni, un caso politico pretestuoso su basi che si sono rivelate infondate, arrivando a mettere in discussione il voto dei cittadini e il corretto funzionamento delle istituzioni. È un approccio che riteniamo sbagliato e pericoloso. Il pronunciamento odierno ristabilisce un principio fondamentale: il mandato democratico non può essere messo in discussione attraverso interpretazioni estensive o forzate delle norme. E questo principio trova oggi una conferma ancora più forte anche nella partecipazione democratica di questi giorni: la vittoria del No al referendum è un segnale chiaro, i cittadini non accettano forzature né tentativi di cambiare le regole senza un confronto vero. È una risposta netta a chi pensa di poter piegare le istituzioni a logiche di parte. A questo punto è legittimo attendersi un cambio di passo dell'opposizione. Che abbandoni narrazioni che i fatti hanno smentito e torni a confrontarsi sui temi reali che riguardano la Sardegna. È nel merito delle proposte e nella capacità di offrire risposte concrete che si misura la qualità dell’azione politica. Da parte nostra continueremo a operare con serietà, nel rispetto delle istituzioni e nell’interesse dei cittadini, con la stessa coerenza che abbiamo dimostrato fin dall’inizio di questa vicenda». Lo dichiara Giusy Piccone del Movimento 5 stelle Alghero, all'indomani dello scrutinio sul referendum per la riforma costituzionale della giustizia e la sentenza del Tribunale di Cagliari che mette una pietra tombale all'ipotesi di decadenza della presidente Alessandra Todde.



Nella foto: Giusy Piccone