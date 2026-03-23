Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaPolitica › «Decadenza e referendum, segnali chiari»
Cor 19:17
«Decadenza e referendum, segnali chiari»
Le dichiarazioni di Giusy Piccone del Movimento 5 Stelle Alghero, all´indomani dello scrutinio sul referendum confermativo per la riforma costituzionale della giustizia e la sentenza del Tribunale di Cagliari che mette una pietra tombale all´ipotesi di decadenza della presidente Alessandra Todd
«Decadenza e referendum, segnali chiari»

«E’ arrivata ieri la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari che esclude in modo definitivo la questione decadenza della Presidente Alessandra Todde, confermando esclusivamente una sanzione amministrativa che non incide in alcun modo sul mandato democratico. Come Movimento 5 Stelle lo abbiamo sostenuto fin dall’inizio, con convinzione e senso di responsabilità: non vi erano i presupposti per mettere in discussione il risultato elettorale né la legittimità dell’operato della Presidente. In questi mesi abbiamo scelto di affrontare ogni passaggio nel pieno rispetto della magistratura e delle regole, senza cedere alla tentazione di alimentare polemiche o forzature politiche. Una scelta che oggi viene premiata dai fatti. La vicenda dimostra come sia stato costruito, da parte di alcuni, un caso politico pretestuoso su basi che si sono rivelate infondate, arrivando a mettere in discussione il voto dei cittadini e il corretto funzionamento delle istituzioni. È un approccio che riteniamo sbagliato e pericoloso. Il pronunciamento odierno ristabilisce un principio fondamentale: il mandato democratico non può essere messo in discussione attraverso interpretazioni estensive o forzate delle norme. E questo principio trova oggi una conferma ancora più forte anche nella partecipazione democratica di questi giorni: la vittoria del No al referendum è un segnale chiaro, i cittadini non accettano forzature né tentativi di cambiare le regole senza un confronto vero. È una risposta netta a chi pensa di poter piegare le istituzioni a logiche di parte. A questo punto è legittimo attendersi un cambio di passo dell'opposizione. Che abbandoni narrazioni che i fatti hanno smentito e torni a confrontarsi sui temi reali che riguardano la Sardegna. È nel merito delle proposte e nella capacità di offrire risposte concrete che si misura la qualità dell’azione politica. Da parte nostra continueremo a operare con serietà, nel rispetto delle istituzioni e nell’interesse dei cittadini, con la stessa coerenza che abbiamo dimostrato fin dall’inizio di questa vicenda». Lo dichiara Giusy Piccone del Movimento 5 stelle Alghero, all'indomani dello scrutinio sul referendum per la riforma costituzionale della giustizia e la sentenza del Tribunale di Cagliari che mette una pietra tombale all'ipotesi di decadenza della presidente Alessandra Todde.

Nella foto: Giusy Piccone
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
23/3/2026
Referendum giustizia, vince il No
Referendum sulla giustizia, vince il No: stop alla riforma e contraccolpo per il governo. L´eccezionale affluenza non può infatti non avere un forte valore politico
23/3/2026
Europa Verde Alghero: incontro con Marinaro
Mercoledì 25 marzo ore 18.30, l´incontro alla presenza dell´assessore ai Lavori Pubblici, Francesco Marinaro. Modera il consigliere comunale Giampietro Moro
19/3«Via le casacche, subito risposte». Mulas: nuova sfiducia all'assessore
19/3Rissa in Consiglio comunale ad Alghero
18/3Alghero-Palestina: sconcertati e offesi
18/3FdI, sala gremita per la nuova sede
18/3Porta Terra non basta più. Indagine per 600mq in centro
17/3«I diritti non sono propaganda»
17/3Propaganda politica in biblioteca. FdI: delibera pericolosa da ritirare
11/3Meno corse in Aeroporto e meno corse in Ospedale
4/3Interpellanza: a rischio progetti Pnrr a Sassari
4/3Taulera al buio da due settimane
« indietro archivio politica »
24 marzo
Alghero saluta l´avvocato Giulio Spanu
24 marzo
Mamuntanas: in fiamme capanno e roulotte
24 marzo
Da Cagliari su Alghero e Olbia, Pili: rotte inutili



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)