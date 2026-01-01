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Cor 11:10
Alguerunway, 500 atleti in pista
Il ritmo dei passi ha scandito una gara intensa e coinvolgente, dove ogni metro percorso ha assunto un valore simbolico, tra partenza, viaggio e traguardo. I risultati
Alguerunway, 500 atleti in pista

ALGHERO - Nella notte di sabato 21 marzo, Alguerunway 2026 ha trasformato la pista dell’Aeroporto di Alghero in uno scenario unico, attraversato da centinaia di runner immersi in un’atmosfera suggestiva fatta di luci, silenzio e riferimenti visivi tipici del mondo aeroportuale. Correre lungo le linee di decollo e atterraggio, sotto il cielo notturno, ha rappresentato per tutti i partecipanti un’esperienza fuori dal comune. Il ritmo dei passi ha scandito una gara intensa e coinvolgente, dove ogni metro percorso ha assunto un valore simbolico, tra partenza, viaggio e traguardo. Sono stati 500 i partecipanti complessivi, tra cui numerosi partecipanti provenienti dall’estero, confermando l’interesse e il fascino di un evento capace di distinguersi anche nel panorama internazionale.

I risultati. Il podio maschie 5km è per gli atleti Raciti Davide (15'51''), Podda Marco e Schiavino Andrea R.; femminile: Cuguttu Melania (19'49''), Bombara Silvia e Podda Laura. Nei 10km Marongiu Leonardo (32'48''), Tanca Vincenzo, Romanello Giovanni; Lai Maria Doloretta (42'20''), Scanu Filiberta e Mallocci Eleonora.
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