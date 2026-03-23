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S.A. 7:29
Europa Verde interroga Marinaro e Daga
Si è svolto il primo degli incontri promossi dal partito ad Alghero per animare un dibattito tra l´Amministrazione comunale e i cittadini. Ieri la partecipazione del sindaco Cacciotto e dell´assessore Marinaro, il 9 aprile sarà la volta dell´assessore Daga
Europa Verde <i>interroga</i> Marinaro e Daga

ALGHERO - Si è tenuto ieri sera il primo degli incontri promossi da Europa Verde Alghero “Dibattito Civico” che ha visto come protagonista l’Assessore ai Lavori Pubblici di Alghero Francesco Marinaro. L’incontro, che ha generato una grande partecipazione di pubblico, è stato moderato dal consigliere comunale Giampietro Moro, ed ha visto la partecipazione del sindaco Cacciotto, dell’assessora Ornella Piras e della consigliera comunale Beatrice Podda. Nella prima parte della serata Marinaro ha raccontato i suoi venti mesi di attività, di come avesse trovato la situazione appena insediato in amministrazione e di come sia intervenuto per sistemare le molte criticità e di quanto ancora ci sarà da fare per il futuro.

La sua relazione ha puntato l’attenzione su asfalti e marciapiedi, decoro e verde urbano, lavori di riqualificazione sui parchi pubblici cittadini, porto e piano particolareggiato, impianti sportivi e mercati civici, ristrutturazioni sull’ex caserma dei carabinieri, l’ex cotonificio, il palazzo di Via Columbano e la Circonvallazione. La seconda parte della serata si è svolta con l’apertura del dibattito, il quale è stato animato da diversi interventi del pubblico, attento e curioso nel fare domande e ricevere risposte ed informazioni. Il primo cittadino ha poi voluto fare l’intervento conclusivo, puntualizzando su alcune tematiche e proponendo alcune soluzioni. I lavori sono stati chiusi dal consigliere Giampietro Moro, il quale ha dato nuovo appuntamento al 9 di Aprile con il prossimo “Dibattito Civico” che vedrà come protagonista l’assessore al Bilancio e Programmazione Enrico Daga.”

Nella foto: un momento del dibattito della serata
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