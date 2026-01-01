S.A. 14:37 Sofia Brigatti tra le migliori tenniste under del mondo La tennista milanese di origine algherese parteciperà al torneo IMG Future Stars di Atene, un evento internazionale che riunisce la prossima generazione di talenti del tennis



ALGHERO - Sofia Brigatti parteciperà al torneo IMG Future Stars, un evento internazionale che riunisce la prossima generazione di talenti del tennis, offrendo al contempo un’esperienza educativa e culturale completa per preparare giocatori, genitori e allenatori al circuito professionistico. La manifestazione sportiva si terrà ad Atene nel mese di aprile. Sofia è tra i ragazzi e ragazze della categoria Under 12 invitati esclusivamente dagli osservatori IMG a partecipare a questo torneo “su invito”, promettendo agli spettatori momenti indimenticabili in campo.



L’obiettivo principale è scoprire e individuare le future stelle del tennis. Attualmente la tennista milanese di origine algherese (da parte della madre Nadia), in classifica 2.8, si allena alla MXP Academy a Milano e il suo allenatore e’ Erik Crepaldi. Da quest'anno è tesserata al TC Cagliari e gioca la serie C ma farà parte del vivaio della società sarda per la massima serie.



Nella foto: Sofia Brigatti