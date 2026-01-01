Red 21:08 Itf Forte Village, avanti Dalla Valle, Ferrari, Comino e Berto In corso di svolgimento il sesto Itf Combined in corso di svolgimento sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, che rientra nella manifestazione "Forte Village Tennis Project", organizzata dalla Forte Village Sports Academy con il supporto della Regione



Sette gli italiani che si sono qualificati al tabellone principale del singolare maschile del sesto Itf Combined in corso di svolgimento sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, che rientra nella manifestazione "Forte Village Tennis Project", organizzata dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell'Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio. Tobia Costanzo Baragiola Mordini (che non ha lasciato giochi a Jacopo Sanna, che all'esordio aveva approfittato del forfait di Leonardo Angeloni), Matteo Vavassori (che ha messo in fila 6-3, 6-2 Nicolò Toffanin e 6-2, 7-5 Matteo Mura, a sua volta bravo a eliminare 7-6, 6-3 Daniel Aleksandar Amarandei), Giacomo Crisostomo (che ha superato 7-5, 6-2 Giuseppe Catapane e poi l'ha spuntata 6-4, 1-6, 10-7 su Alessandro Spadola, che aveva regolato 6-3, 6-0 lo slovacco Martin Marko), Simone Massucco (6-1, 6-2 sul magiaro Achilles Belkovics e 6-7, 7-5, 10-6 su Alessandro Bellifemine, vincente 6-3, 7-6 all'esordio su Riccardo Ciulli), Lorenzo Ferri (6-4, 6-2 su Andrea Zanini e 6-2, 6-1 su Gabriele Volpi, reduce dal 5-2 sull'infortunato Leonardo Santonocito), Silvio Mencaglia (1-6, 6-2, 10-7 su Alberto Sanna e 6-3, 6-1 su Lorenzo Berto, vincente con un doppio 6-1 su Paolo Emilio Cossu Floris) e Francesco Ferrari (doppio 6-2 su Davide Vargiu e 6-2, 6-4 su leonardo Iemmi, che aveva regolato 6-1, 6-2 Daniel Frasconi).



Eliminato Leonardo Taddia (dopo aver eliminato con un doppio 6-2 Simone Macchione, è stato stoppato con lo stesso risultato dall'elvetico Nicolas Parizzia). Nel main draw, iniziano bene la testa di serie numero 6 Enrico Dalla Valle (6-0, 7-5 sul bulgaro Yanaki Milev), la 7 Gianmarco Ferrari (doppio 6-4 sul croato Josip Simundza), la wild card Lorenzo Comino (che batte 6-3, 7-6 Leonardo Malgaroli) e il lucky loser Lorenzo Berto (6-1, 6-4 il serbo Stefan Popovic, numero 8 del seeding).

Salutano Pula la testa di serie numero 4 Luca Potenza (doppio 6-3 dall'iraniano Kasra Rahmani), Luca Castagnola (4-6, 7-5, 6-4 dal francese Arthur Nagel, numero 5), Pietro Romeo Scomparin (7-6, 6-4 dal bulgaro Pyotr Nesterov, numero 2) e la wild card Andrea De Marchi (3-6, 6-1, 7-5 dall'argentino Lorenzo Gagliardo).



Nelle qualificazioni femminili, volano al turno decisivo Barbara Dessolis, Micol Salvadori e Benedetta Ortenzi (che hanno usufruito di un bye), Sara Milanese (6-2, 6-1 su Vaentina Merku), Emma Martellenghi (6-4, 6-2 sull'ucraina Mariya Yemshanova), Carlotta Bassotti (6-4, 7-5 su Cristina Pescucci), Cecilia Manitto (6-1, 6-2 sulla tedesca Nele Niermann), Galatea Ferro (6-4, 6-1 su Carola Manfredonia), Noemi La Cagnina (doppio 6-1 sulla tedesca Ayda Altuntas) e Lisa Peer (6-0, 6-2 sull'elvetica Virginia Zamberlani). Sconfitte Alessandra Pezzulla (6-4, 2-6, 11-9 dalla tedesca Ela Altuntas) e Greta Petrillo (6-3, 7-6 dalla lettone Odeta Panasa) e Ludovica Mazzucchelli (6-2, 6-1 dalla russa Mariia Masiianskaia). Già presenti nel main draw la testa di serie numero 6 Tatiana Pieri, Verena Melis, Eleonora Alvisi, Arianna Zucchini, Angelica Raggi, Laura Mair e le wild card Ilary Pistola, Camilla Gennaro e Marcella Dessolis.



Nella foto (di Antonio Burruni): Silvio Mencaglia