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S.A. 19:05
Wizzair: nuovo volo Alghero-Venezia da luglio
Il collegamento esordirà il primo luglio come nuova rotta stagionale, operando con tre frequenze settimanali (lunedì, mercoledì e venerdì)
<i>Wizzair</i>: nuovo volo Alghero-Venezia da luglio

ALGHERO – Wizz Air, la seconda compagnia aerea per quota di mercato in Italia, annuncia una significativa espansione della propria base di Venezia. Grazie all’arrivo anticipato del quarto Airbus A321neo il 1° luglio 2026, la compagnia è pronta a offrire ai passeggeri veneti ed Italiani nuove ed entusiasmanti opportunità di viaggio per la stagione estiva 2026, aumentando le frequenze su una rotta chiave, lanciando in anticipo alcune popolari rotte estive e introducendo una nuova connessione. Questa mossa strategica consente a Wizz Air di rispondere in anticipo alla forte domanda di viaggi estivi, rafforzando ulteriormente la propria posizione come vettore di riferimento per i passeggeri in cerca di collegamenti convenienti ed economici da Venezia.

L’arrivo anticipato del nuovo aeromobile permetterà a Wizz Air di rafforzare la propria offerta domestica da Venezia: Venezia – Napoli partirà il 1° luglio 2026, con 7 frequenze settimanali fino alla fine di ottobre, in aumento a 11 frequenze settimanali da dicembre; Venezia – Alghero sarà introdotta come nuova rotta stagionale, operando dal 1° luglio 2026 con tre frequenze settimanali (lunedì, mercoledì e venerdì). L’aeromobile aggiuntivo supporta inoltre il lancio anticipato di diverse nuove rotte internazionali da Venezia, con una programmazione pensata per la stagione estiva, tra cui: Bilbao, Malaga, Alicante, Siviglia. Con questi sviluppi, Wizz Air amplia ulteriormente la propria presenza a Venezia, raggiungendo un totale di 26 rotte in 16 Paesi, migliorando significativamente la connettività internazionale dell’aeroporto Marco Polo.

«Anticipare l’arrivo del nostro quarto aeromobile a Venezia rappresenta un passo importante nella continua crescita di Wizz Air in Italia e rafforza il nostro impegno verso la regione Veneto. Questo dispiegamento anticipato ci consente di rispondere alla forte domanda estiva accelerando al contempo l’espansione del nostro network da Venezia. L’ulteriore sviluppo dell’offerta domestica, con rotte come Napoli, è particolarmente significativo. Riflette una chiara tendenza della domanda verso collegamenti diretti, convenienti ed economici all’interno dell’Italia e rappresenta un’importante opportunità per rafforzare la nostra posizione sul mercato. Allo stesso tempo, stiamo espandendo l’offerta internazionale, aumentando le frequenze e offrendo maggiore scelta e flessibilità ai nostri clienti. Venezia resta per noi una base strategica e siamo orgogliosi di continuare a investire nella sua connettività. Let’s WIZZ, Venice!» ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air.
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