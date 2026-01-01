S.A. 14:43 Spazio verde e giochi alla Pietraia e Sa Segada Nuovo spazio verde in via Tiziano e area giochi attrezzata in borgata grazie a fondi del Pnrr e disponibilità di bilancio comunale. Questi interventi si inseriscono nel piano di riqualificazione dei parchi urbani



ALGHERO - Il quartiere della Pietraia si appresta ad offrire un nuovo spazio verde attrezzato a disposizione dei residenti per lo svolgimento di molteplici attività ricreative e di socialità. In via Tiziano nasce un’area interamente rinnovata, con la riqualificazione dello spazio verde compresa nel più ampio intervento PNRR di rigenerazione urbana e valorizzazione degli immobili di edilizia popolare di proprietà comunale di via Venezia. Giochi, sedute, prato verde, i lavori nel rinnovato parco volgono al termine per una imminente apertura.



Anche nelle borgate l’Amministrazione sta lavorando per mettere a disposizione dei residenti nuovi spazi adeguati per il tempo libero e per i più piccoli. Si sta iniziando a La Segada, dove sono in corso le installazioni di un’area giochi attrezzata, per continuare nelle altre borgate, grazie alla disponibilità di bilancio di circa 100 mila euro, stanziati dall’Amministrazione del Sindaco Raimondo Cacciotto. «Stiamo lavorando per una città sempre più a misura dei bambini, con l’obiettivo di creare un parco in ogni quartiere – spiega il Sindaco - gli spazi pubblici sono luoghi di socialità, di incontro, un presidio di vivacità che valorizza il territorio dal centro alle zone più periferiche. Questi interventi si inseriscono nel piano di riqualificazione dei parchi urbani che stiamo conducendo, tra cui al Parco Manno, Caragol, in via Matteotti, al Carmine e al parco Tarragona».



Nella foto: lo spazio in via Tiziano