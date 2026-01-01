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S.A. 14:47
Parco Porto Conte con i Focs e il Palio Vela Latina
Il Parco di Porto Conte sostiene i Fuochi di San Giovanni e il Palio di Vela Latina all’insegna dell’inclusione: le dichiarazioni di Luca Pais del Direttivo
Parco Porto Conte con i <i>Focs</i> e il Palio Vela Latina

ALGHERO – Il Parco di Porto Conte riafferma la sua missione: essere un'istituzione di tutti e per
tutti. Sabato scorso, in occasione della consegna degli stendardi agli armatori per il Palio di San
Giovanni di Vela Latina, Luca Pais, componente del Consiglio Direttivo dell’Ente, è intervenuto per
tracciare il percorso di collaborazione che lega il Parco alla città, alle sue Borgate e ai suoi
Quartieri.  Portando i saluti del Presidente Emiliano Orrù e della collega Francesca Carta, Pais ha ribadito la visione avviata dall'insediamento nell'ottobre 2024: Il Parco è della città. Siamo qui per abbattere ogni distanza e sostenere la condivisione. Il patrocinio ai Fuochi di San Giovanni e al Palio
testimonia la volontà di essere parte integrante del tessuto sociale algherese.

Un momento chiave di questa sinergia sarà la veleggiata del 23 maggio. Le imbarcazioni a vela latina, orgoglio dei quartieri e delle borgate, partiranno dal porto di Alghero per attraversare la Baia di Porto Conte e l’Area Marina Protetta Capo Caccia-Isola Piana. L'approdo al porticciolo del Tramariglio e il successivo incontro a Casa Gioiosa rappresenteranno l'unione ideale tra la storia del mare e la tutela dell'ambiente. 

A margine dell'intervento, Luca Pais ha lanciato due proposte che guardano a un Palio
sempre più solidale: la bandiera della condivisione e il coinvolgimento dell'Istituto Artistico in un concorso per creare un unico vessillo che raccolga tutti i colori che vengono annualmente abbinati ai quartieri e alle borgate; un Palio senza barriere e In sinergia con i progetti di inclusione sociale dell’Accademia Italiana della Vela Latina, sostenuti dalla ASL di Sassari, dall’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Alghero e da realtà del terzo settore, la proposta è di portare in gara, già dal prossimo anno, un equipaggio composto da ragazzi speciali. 

Nella foto: Luca Pais
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