S.A. 14:47 Parco Porto Conte con i Focs e il Palio Vela Latina Il Parco di Porto Conte sostiene i Fuochi di San Giovanni e il Palio di Vela Latina all’insegna dell’inclusione: le dichiarazioni di Luca Pais del Direttivo



ALGHERO – Il Parco di Porto Conte riafferma la sua missione: essere un'istituzione di tutti e per

tutti. Sabato scorso, in occasione della consegna degli stendardi agli armatori per il Palio di San

Giovanni di Vela Latina, Luca Pais, componente del Consiglio Direttivo dell’Ente, è intervenuto per

tracciare il percorso di collaborazione che lega il Parco alla città, alle sue Borgate e ai suoi

Quartieri. Portando i saluti del Presidente Emiliano Orrù e della collega Francesca Carta, Pais ha ribadito la visione avviata dall'insediamento nell'ottobre 2024: Il Parco è della città. Siamo qui per abbattere ogni distanza e sostenere la condivisione. Il patrocinio ai Fuochi di San Giovanni e al Palio

testimonia la volontà di essere parte integrante del tessuto sociale algherese.



Un momento chiave di questa sinergia sarà la veleggiata del 23 maggio. Le imbarcazioni a vela latina, orgoglio dei quartieri e delle borgate, partiranno dal porto di Alghero per attraversare la Baia di Porto Conte e l’Area Marina Protetta Capo Caccia-Isola Piana. L'approdo al porticciolo del Tramariglio e il successivo incontro a Casa Gioiosa rappresenteranno l'unione ideale tra la storia del mare e la tutela dell'ambiente.



A margine dell'intervento, Luca Pais ha lanciato due proposte che guardano a un Palio

sempre più solidale: la bandiera della condivisione e il coinvolgimento dell'Istituto Artistico in un concorso per creare un unico vessillo che raccolga tutti i colori che vengono annualmente abbinati ai quartieri e alle borgate; un Palio senza barriere e In sinergia con i progetti di inclusione sociale dell’Accademia Italiana della Vela Latina, sostenuti dalla ASL di Sassari, dall’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Alghero e da realtà del terzo settore, la proposta è di portare in gara, già dal prossimo anno, un equipaggio composto da ragazzi speciali.



Nella foto: Luca Pais