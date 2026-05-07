Cor 12:44 Punta Giglio Libera: benvenuto direttore L’Associazione Punta Giglio Libera rivolge un saluto di benvenuto al dott. Giulio Ermenegildo Maria Plastina, individuato quale nuovo Direttore dell’Azienda Speciale Parco di Porto Conte a seguito della procedura pubblica conclusa con la Delibera di Assemblea n. 7 del 5 maggio 2026.



ALGHERO -« In una fase particolarmente delicata per il futuro del territorio, del Parco naturale regionale di Porto Conte, dell’Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana e della ZSC di Capo Caccia e Punta Giglio, auspichiamo che il nuovo incarico possa essere svolto nel segno della tutela ambientale, della trasparenza amministrativa e del confronto aperto con la comunità e le realtà associative impegnate nella difesa del patrimonio naturalistico e paesaggistico».



Punta Giglio Libera conferma la propria disponibilità a una collaborazione seria, rispettosa e costruttiva con il nuovo Direttore, nella convinzione che il dialogo tra istituzioni, cittadini e associazioni rappresenti un elemento essenziale per garantire una gestione efficace e condivisa dei beni comuni ambientali.



«L’Associazione continuerà a svolgere con spirito civico il proprio ruolo di partecipazione, vigilanza e proposta, nell’interesse della conservazione degli ecosistemi, della legalità amministrativa e di un modello di fruizione del territorio realmente sostenibile. Al nuovo Direttore formuliamo quindi i migliori auguri di buon lavoro, confidando che il suo mandato possa contribuire a rafforzare il ruolo del Parco quale presidio di tutela, conoscenza e valorizzazione del patrimonio ambientale di Porto Conte e Punta Giglio».