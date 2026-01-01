Cor 17:57 Volo d’urgenza da Alghero a Pisa per un neonato Il piccolo, in imminente pericolo di vita, necessitava di essere trasferito d’urgenza dalla Clinica Neonatologica della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari in una clinica specializzata



ALGHERO - Si è concluso nelle prime ore odierne il trasporto sanitario d’urgenza di un neonato di un solo giorno di vita, da Alghero a Pisa, effettuato con un velivolo Gulfstream G650 dell’Aeronautica Militare. Il piccolo, in imminente pericolo di vita, necessitava di essere trasferito d’urgenza dalla Clinica Neonatologica della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari in una clinica specializzata. Il neonato ha viaggiato all’interno del velivolo, monitorato ed assistito da un’equipe medica.



Il volo salva-vita è stato attivato, su richiesta della Prefettura di Sassari, dalla Sala Situazione di Vertice dell’Aeronautica Militare del Comando Squadra Aerea di Milano, che ha immediatamente interessato il 31° Stormo, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo genere di missioni. Il volo, così come accade per questo genere di attività, è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato.