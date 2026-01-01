Cor 7:57 Vini di qualità: degustazioni a Olmedo Sabato 28 di Marzo 2026, con inizio alle ore 19, in programma a Olmedo la manifestazione Assaza su Meu 2026 per riscoprire le tradizione e l’ospitalità della comunità olmedese



OLMEDO - Anche quest’anno l’Associazione Cunfraria de Assazos, con la Collaborazione della Pro Loco e la Protezione Civile di Olmedo, con il Patrocinio del Comune di Olmedo, organizza per Sabato 28 di Marzo 2026, con inizio alle ore 19,00, la manifestazione Assaza su Meu 2026, degustazione di Vini di qualità prodotti artigianalmente abbinandoli a piatti tipici del nostro territorio offerti in ogni postazione, quest’anno è stata fatta la scelta di organizzare la Manifestazione in Piazza Giovanni XXIII al centro del Paese posizionando degli stand nelle vie adiacenti dove l’Associazione servirà le degustazioni di Vino e Cibo, al centro della Piazza il Gruppo Musicale "Gli Scordati"si esibirà con brani che spaziano nei vari generi della musica sino ad arrivare alle canzoni della nostra tradizione. La manifestazione ha sempre avuto lo scopo di riscoprire le tradizione e l’ospitalità della nostra comunità, è come, tornando indietro nel tempo, che molti agricoltori del nostro Paese nelle loro case o cantine ti facevano gustare, la propria produzione di Vino accompagnandola con dei salumi, formaggi e tante altre piccole prelibatezze che loro producevano. Alcuni degli organizzatori sono agricoltori, altri appassionati enogastronomici che da anni ormai, cercano di rivivere quei momenti e organizzano questo evento che ha lo scopo principale di condividere con gli ospiti l’ospitalità che ci è stata tramandata.