Cor 19:25 Ryanair sospende tutti i voli winter da Alghero Difficile pensare ad un errore nel sistema di vendita. Più probabile che si tratti di un problema tra vettore, società di gestione e Regione Sardegna. Il Riviera del Corallo sembra ripiombare ai tempi della chiusura delle tratte irlandesi. L'ex sindaco Lubrano: segnali negativi



ALGHERO - Ryanair blocca tutte le prenotazioni del network invernale dall'aeroporto di Alghero. Impossibile da 24 ore prenotare un volo su Milano, Bergamo, Napoli, Pisa o Bologna dopo ottobre. Difficile pensare ad un errore nel sistema di vendita. Più probabile che si tratti di un problema tra vettore, società di gestione e Regione Sardegna. Ad informare il Quotidiano di Alghero è l'imprenditore turistico, già sindaco ad Alghero, Stefano Lubrano.



«Il dibattito sull’addizionale comunale sui voli può diventare un passaggio decisivo per il futuro dei collegamenti aerei della Sardegna. È però necessario partire da un punto fermo: questa imposta non può essere abolita. Si tratta di un’entrata nazionale, stabile e consistente, destinata in larga parte a un fondo INPS. L’unica strada praticabile è quindi che la Regione si sostituisca ai passeggeri nel pagamento. Ma questo intervento ha senso solo se inserito in una strategia chiara. Se la Regione Autonoma della Sardegna decidesse di farsi carico dell’addizionale, anche in via sperimentale, dovrebbe farlo per ottenere risultati concreti, puntando ad avere più collegamenti invernali, oggi il vero punto debole del sistema, magari guardando ad Alghero per avviare una prima fase sperimentale con la quale provare ad avviare una nuova connettività invernale con ulteriori tre collegamenti nazionali e tre internazionali, magari su Regno Unito e Nord Europa. Senza questo salto di qualità, qualsiasi intervento rischia di ridursi a un semplice trasferimento di risorse senza effetti strutturali».



«Il problema è che, mentre si discutono le strategie, continuano a moltiplicarsi segnali in direzione opposta. Sull’aeroporto di Alghero si assumono decisioni che possono apparire utili per il territorio, ma che rischiano in realtà di produrre effetti controproducenti. È il caso, ad esempio, dell’attivazione di un ulteriore collegamento su Venezia operato da Wizz Air tra luglio e inizio settembre, in sovrapposizione a quello già esistente di Ryanair, attivo da giugno fino a fine settembre. Quasi in contemporanea, dal sistema di prenotazione della compagnia irlandese sono scomparse tutte le rotte invernali che negli anni scorsi garantivano un minimo di continuità nei collegamenti con Alghero. Difficile pensare a una coincidenza o a un problema tecnico, considerando che su Cagliari le stesse rotte risultano regolarmente disponibili. È quindi plausibile che si tratti di un segnale preciso: senza una linea coerente, il rischio è quello di perdere anche quel poco che oggi esiste. È qui che si misura la forza della Regione. Non solo nella capacità di mettere risorse, ma nel saper governare il sistema. Perché parlare di una Regione forte significa anche impedire che scelte non coordinate vadano nella direzione opposta rispetto agli obiettivi di sviluppo. Se l’addizionale deve diventare una leva per negoziare nuove rotte, allora serve una regia chiara che tenga insieme compagnie, aeroporto e strategia territoriale. Diversamente, il rischio è evidente: investire risorse pubbliche mentre, parallelamente, si consuma uno smantellamento progressivo dei collegamenti invernali su Alghero» chiude Stefano Lubrano.