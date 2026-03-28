Cor 18:22 Regeneration Awards, vince Alghero Il Bee Garden vince il premio internazionale. Il riconoscimento premia un progetto di rigenerazione ambientale nato nel territorio. Al via il crowdfunding, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Ecotoni Onlus, per trasformare il premio in un intervento concreto a favore della biodiversità



ALGHERO – Un importante riconoscimento internazionale premia Alghero e uno dei suoi progetti ambientali più significativi. Il Bee Garden, realtà nata e cresciuta nel territorio algherese, ha ricevuto il Premio internazionale Regeneration Awards, confermandosi come esempio virtuoso di rigenerazione ambientale, tutela della biodiversità ed educazione ecologica. Il riconoscimento accende i riflettori su un’iniziativa che ad Alghero ha già saputo trasformare un’area degradata in un presidio vivo di biodiversità, conoscenza e partecipazione, attraverso un progetto che unisce rinaturalizzazione, sensibilizzazione ambientale e tutela degli insetti impollinatori.



Nel tempo il Bee Garden è diventato un punto di riferimento per famiglie, scuole, visitatori e cittadini sensibili ai temi della sostenibilità, contribuendo a rafforzare l’identità di Alghero come territorio capace di valorizzare il proprio patrimonio naturalistico attraverso esperienze concrete, innovative e replicabili. Il valore del premio risiede però anche nella sua dimensione operativa. Il Premio Regeneration Awards, infatti, non si esaurisce in un riconoscimento simbolico, ma si lega alla realizzazione di un intervento reale di rigenerazione ambientale. Nel caso del Bee Garden, questo significa la messa a dimora di 2000 nuove piantine mellifere, con un beneficio tangibile per gli impollinatori, per il paesaggio e per l’intera comunità.



Per sostenere questa nuova fase di sviluppo, il Bee Garden, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Ecotoni Onlus di Alghero, ha lanciato una campagna di crowdfunding finalizzata all’acquisto e alla messa a dimora delle nuove essenze mellifere. Un’iniziativa che punta a coinvolgere cittadini, famiglie, sostenitori e amici di Alghero in un percorso condiviso di rigenerazione ambientale. «Il valore di questo premio sta nel fatto che ci chiede di fare qualcosa di concreto. Non è un riconoscimento da esibire, ma un’opportunità da trasformare in nuova vita per il territorio. Con il sostegno di 3Bee e le 2000 nuove piantine mellifere vogliamo restituire ad Alghero un segno tangibile di rigenerazione, coinvolgendo in questo percorso chiunque creda che la biodiversità sia un bene di tutti», dichiara Davide Maffei, coordinatore del Bee Garden.