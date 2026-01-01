Cor 8:53 Pasquopoleno, solidarietà a scuola Le moltissime uova di cioccolato raccolte anche in questa circostanza sono state consegnate ai rappresentanti dello SMOM e del CISOM per la distribuzione ai destinatari già individuati



SASSARI - L'iniziativa "Pasquopoleno" ha colto nel segno anche quest'anno. Il Convitto Nazionale Canopoleno ha promosso una raccolta di uova di Pasqua per i bambini meno fortunati di Sassari e dell'hinterland, operando in sinergia con la Delegazione della Sardegna del Sovrano Militare Ordine di Malta (SMOM). Le moltissime uova di cioccolato raccolte anche in questa circostanza sono state consegnate ai rappresentanti dello SMOM e del CISOM per la distribuzione ai destinatari già individuati.



L'operazione è stata resa possibile grazie al supporto logistico del CISOM e della Croce Ottagona di Ozieri e Gruppo Giovani SMOM “Gian Luigi Arborio Mella di Sant’Elia” che hanno curato il trasporto. Il rettore del Canopoleno, Stefano Manca, ha ribadito l'alto valore educativo dell'iniziativa dichiarando: "È stato un altro piccolo gesto ma che il nostro Istituto considera estremamente importante dal punto di vista educativo per i nostri allievi, con cui abbiamo potuto porgere la nostra vicinanza a chi è meno fortunato grazie anche alla generosità di tutta comunità scolastica e non solo. La solidarietà e il sostegno sono valori che vogliamo costantemente trasmettere ai ragazzi e questa iniziativa ha contribuito a rafforzare il nostro percorso formativo."



Hanno contribuito attivamente alla riuscita del progetto e preso parte alla consegna: la referente del progetto Rita Spina, il Commissario Delegazione Sardegna SMOM Mario Tola, la Capo Gruppo CISOM Ozieri Tonina Cocco, i volontari della Croce Ottagona di Ozieri, don Antonio Serra Cappellano della Delegazione e Maria Teresa Zucca con il gruppo di giovani volontari.