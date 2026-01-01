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Cor 19:31
La Resurrezione, concerto in Cattedrale
L´associazione musicale Lo Frontuni, in collaborazione con l´associazione culturale Les Bruixes, presentano il giorno 27 Marzo 2026, alle ore 20.30 presso La Cattedrale di Santa Maria di Alghero, il concerto spirituale
La Resurrezione, concerto in Cattedrale

L'associazione musicale Lo Frontuni, in collaborazione con l'associazione culturale Les Bruixes, presentano il giorno 27 Marzo 2026, alle ore 20.30 presso La Cattedrale di Santa Maria di Alghero, "La Resurrezione", concerto spirituale in forma di teatro sonoro, su testo tratto da "La Resurrezione secondo Maria Maddalena" di Matteo Gazzolo, con la direzione artistica del Maestro Francesco Scognamillo.

​L'intero ricavato della serata, derivante dalle offerte all'ingresso e dalle donazioni spontanee, sarà devoluto direttamente a Matteo Gazzolo, stimato attore e amico, che sta attraversando un momento di grande difficoltà, a causa di seri problemi di salute che gli impediscono, al momento, di calcare le scene. «Vogliamo che Matteo senta il calore del suo pubblico e dei suoi colleghi, non solo a parole ma con un aiuto tangibile che possa sostenerlo concretamente nel suo percorso di cura.nSostenere un artista significa proteggere la bellezza che ci regala».
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