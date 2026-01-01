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Alguer.itnotiziealgheroAmbienteSolidarietà › Assegno del Rotary all´agriturismo distrutto da incendio
S.A. 9:32
Assegno del Rotary all´agriturismo distrutto da incendio
La famiglia Murrocu titolare di Sa Mandra e alcuni soci e ospiti del club algherese hanno permesso di donare 3.500,00 euro alla famiglia Molino di Porto Torres
Assegno del <i>Rotary</i> all´agriturismo distrutto da incendio

ALGHERO - Nei giorni scorsi, nella splendida cornice di Sa Mandra della famiglia Murrocu, il Club Rotary si è riunito in una cena conviviale in cui si è presentato il nuovo sito internet. La serata è stata anche l'occasione per stringersi attorno alla famiglia Molino alla quale lo scorso novembre un incendio ha distrutto la casa e parte dell'azienda agrituristica Cuile de Molino a Porto Torres.
«La straordinaria generosità della famiglia Murrocu unita al contributo del nostro Club, di alcuni Soci e Ospiti hanno permesso di donare 3.500,00 euro a Pierluigi e Anna con l’augurio dal profondo del cuore di una pronta ripartenza» si legge nella nota a firma del club.

Nella foto: la consegna simbolica dell'assegno da parte del presidente Andrea Delias a Pierluigi Molino e Anna Dedola, titolari dell'azienda agrituristica Cuile de Molino
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