Cor 10:16 Arvesiniadu, masterclass a Benetutti L’Arvesiniadu del Goceano fa la storia: prima masterclass pubblica con tutti i produttori imbottigliatori riuniti per il decennale di “Arvisionende in chintina”



SASSARI - Si è svolta sabato 28 marzo, presso il Centro di Aggregazione Sociale di Benetutti, la prima masterclass tecnica pubblica dedicata all’Arvesiniadu, vitigno principe del Goceano. L’evento, organizzato dalla Confraternita Arvesiniadu nell’ambito del decennale della manifestazione “Arvisionende in chintina”, ha registrato un’ampia partecipazione di pubblico e critica, con la presenza di tecnici, giornalisti, enologi, sommelier e wine lovers giunti da tutta la Sardegna e non solo. A fare gli onori di casa, il vicesindaco di Benetutti Cristian Roccu e la vice delegata regionale dell’Associazione Nazionale “Città del Vino” Elena Cornalis. La moderazione è stata affidata all’esperta di enoturismo digitale Nadia De Santis, mentre il presidente della Confraternita Giampaolo Sanna ha introdotto i lavori, presentando il programma dell'evento decennale di “Arvisionende in chintina” e descrivendo l'areale vitivinicolo del Goceano insieme alle caratteristiche agronomiche del vitigno Arvesiniadu.



La dottoressa Federica Bonello ha parlato dello studio sul profilo sensoriale dell'Arvesiniadu eseguito dal Crea nel 2025. La masterclass è stata diretta dagli enologi Paolo Cuguttu e Antonio Tiana, referenti del territorio, che hanno condotto un approfondimento tecnico e sensoriale attraverso la degustazione delle principali interpretazioni del vitigno. La selezione, realizzata in collaborazione con la sezione ONAV di Nuoro, ha visto riuniti tutti i produttori del Goceano che imbottigliano l’Arvesiniadu: da Bono, l’Azienda Mulas di Francesca Cabras, la Società Agricola Sotgia, la Società Agricola Arcanu e l’Azienda Seicentosettantatrè di Antonio Tiana; da Benetutti, la Cantina Arvisionadu di Pino Mulas, la Cantina Dessena, Vigne Boddetto di Marco Tanda e l’Azienda Vitivinicola di Davide Cappai.



Numerosi gli interventi di rilievo nel corso della mattinata: tra cui Dario Capelloni di DoctorWine, Sergio Molino, enologo piemontese, Antonio Manca vice presidente Assoenologi Sardegna, Gian Piero Saccu, (Presidente Vinos – Vignaioli Nord Sardegna), Roberto Piras del direttivo regionale AIS, Andrea Nieddu del direttivo ONAV Sassari, Michele Soggia (socio onorario Associazione Nazionale “Città del Vino”) e il Professor Antonio Farris, socio onorario della Confraternita che ha visto crescere l’iniziativa dagli albori – che hanno arricchito il dibattito con spunti tecnici e riflessioni sul futuro del vitigno. A conclusione, brindisi con il vino della Confraternita, consegna degli attestati e degustazione di prodotti tipici locali offerta dai produttori di Benetutti.



Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 9 maggio a Benetutti, con una parte tecnica dedicata alle cantine, un convegno e degustazione nelle vie del centro storico dell’Arvesiniadu e di tutti gli altri vini prodotti dai viticoltori locali, aperta a tutti i wine lovers, per continuare il percorso di conoscenza e valorizzazione di questo straordinario territorio: il Goceano. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Benetutti, dall’Associazione Nazionale “Città del Vino”, dall’Ente Regionale Agris e dalla Regione Autonoma della Sardegna. rappresenta un tassello fondamentale nel percorso di valorizzazione dell’Arvesiniadu. Per informazioni: Wine App, info@wineapp.it, Giampaolo 348 8037519, Antonella 347 5511230.