Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotizieoristanoAmbienteAnimali › L´isola dei grifoni: tavola rotonda
Cor 4 aprile 2026
L´isola dei grifoni: tavola rotonda
A Oristano la tavola rotonda “L’isola dei grifoni: dalla tutela della biodiversità alla valorizzazione del territorio sardo” Il 18 aprile l’appuntamento con LIFE Safe for Vultures nell’ambito della cerimonia di premiazione del contest fotografico
L´isola dei grifoni: tavola rotonda

Oristano - Aprire il confronto con attori istituzionali, sociali, culturali ed economici sulla possibilità di gestire e vivere i progetti di conservazione come leva per lo sviluppo locale, la promozione delle aree rurali, l’incentivazione del turismo esperienziale, la valorizzazione delle produzioni agroalimentari e la lotta allo spopolamento. È l’obiettivo che i partner di LIFE Safe for Vultures affidano a L’isola dei grifoni: dalla tutela della biodiversità alla valorizzazione del territorio sardo, la tavola rotonda in programma il 18 aprile dalle 10 al Vivaio Campulongu di Massama, sede oristanese dell’Agenzia Forestas, nel corso dell’evento organizzato con Afni Sardegna per premiare i vincitori del contest di fotografia naturalistica dedicato al grifone.

Il dibattito, che sarà moderato dalla giornalista Ilenia Mura della Nuova Sardegna, inaugura la collaborazione tra LIFE Safe for Vultures e il Festival del turismo itinerante e delle attività all’aria aperta, che da anni promuove e valorizza l’isola nella sua varietà di scenari naturali e di opportunità esperienziali che abbiano come priorità il rispetto dell’ambiente e la sua tutela. L’appuntamento è fissato per le 9.30 per la registrazione dei partecipanti. Alle 10 i saluti di benvenuto da parte dei rappresentanti di LIFE Safe for Vultures, dell’Agenzia Forestas, che ospita l’evento, e delle istituzioni coinvolte nel confronto. Alle 10.30 l’intervento di Rosario Musmeci, ideatore e organizzatore del Festival del Turismo itinerante e delle attività all’aria aperta, si focalizzerà sul tema della promozione e lo sviluppo del turismo esperienziale e naturalistico in Sardegna. Francesco Ruggiu, tour operator specializzato nel segmento del turismo esperienziale, parlerà poi della creazione di un pacchetto turistico esperienziale naturalistico. La fotografia naturalistica intesa come racconto sostenibile dell’ambiente e di chi lo abita sarà al centro dell’intervento di Mauro Sanna dell’Afni Sardegna. Interverranno anche i rappresentanti del Cai Sardegna, per focalizzare l’attenzione dei presenti sul trekking e sulle altre attività all’aria aperta come strumenti per conoscere, amare e rispettare il territorio. Concluderà la serie degli interventi Alessio Saba dell’Agenzia Forestas, che illustrerà il piano per la gestione e le prospettive di valorizzazione della rete sentieristica in Sardegna.

Alla mattinata di confronto parteciperanno i rappresentanti degli assessorati regionali del Turismo e dell’Ambiente, i partner – ossia il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università di Sassari, l’Agenzia Forestas, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, E-Distribuzione e la Vulture Conservation Foundation – le numerose associazioni ambientaliste che collabo rano col progetto, numerosi esponenti di parchi naturali, aree marine, centri di educazione ambientale, guide turistiche naturalistiche, ornitologi, fotografi naturalisti e appassionati di varia estrazione. I lavori si concluderanno alle 12.30 per lasciare spazio alla cerimonia di premiazione del contest fotografico L’isola dei grifoni, che ha sancito la partnership tra LIFE Safe for Vultures e Afni Sardegna.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
31/3Molentargius, al via nidificazione fenicotteri
29/3Maltratta il cane, denuncia a Ossi
25/3Il 31 marzo 40 microchip gratuiti a Sassari
22/3Cucciolo di delfino muore a Punta Negra
17/3Alleanza per il rilancio dell’ospedale veterinario
16/3Turismo pet-friendly, plauso di Colledanchise
14/3Manifestazioni equestri: se ne parla a Sassari
11/3A Ozieri la presentazione dei cavalli Stalloni
5/3Cormorani: aggiornati criteri di censimento
23/2Dermatite nodulare contagiosa: restrizioni revocate
« indietro archivio animali »
2 aprile
Muore in casa: Elisoccorso atterra al Carmine
5 aprile
Incontro ad Alghero: è Pasqua
4 aprile
Pasqua tra Alghero e l´Asinara per Matteo Salvini



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)