Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziecagliariPoliticaSanità › Il ministro Orazio Schillaci a Cagliari
Cor 11:25
Il ministro Orazio Schillaci a Cagliari
Il ministro della Salute Orazio Schillaci sarà l’ospite politico, venerdì 10 aprile, dell’appuntamento centrale della Scuola di formazione politica promossa dai Riformatori Sardi e incentrata appunto sulla sanità
Il ministro Orazio Schillaci a Cagliari

CAGLIARI - Appuntamento Venerdì 10 aprile all'Hotel Holiday di Cagliari (ore 15.15). Ad aprire il pomeriggio di lavori, dopo i saluti istituzionali del Responsabile della Scuola, Umberto Ticca, sarà Franco Meloni, uno dei più autorevoli manager della sanità sarda, che dialogherà con la Presidente della Regione Sardegna, e Assessora della Sanità ad interim, Alessandra Todde in un confronto pubblico sulla sanità sarda tra emergenze, nodi strutturali e soluzioni.

Al centro del confronto anche il Manifesto della sanità, che, partito da Sassari nel corso della prima giornata della Scuola di formazione politica, sta arrivando in tutte le città che ospitano le giornate sula sanità inserite appunto nella cornice della Scuola.

E sarà sempre il Manifesto – strumento che poggia su scelte strategiche, territorio forte, reti ospedaliere e innovazione per un sistema sostenibile – il tema principale della tavola rotonda di metà pomeriggio. Coordinati sempre da Meloni, interverranno il Vicepresidente do Federsanità, Paolo Cannas, il Presidente della Commissione Affari Sociali della Camera, Ugo Cappellacci, e il Direttore generale di Ares, Giuseppe Pintor. Chiuderà i lavori il Ministro della Salute Orazio Schillaci, in un dialogo a tutto campo con Pierpaolo Vargiu.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
3/4Domotica anziani e fragili: 18,9 milioni alle Asl
2/4«Cardiologia h24 ad Alghero mai attivato»
2/4Le nuove postazioni 118 in Sardegna
31/3Ozieri: Il Servizio farmaceutico raddoppia
1/4Asl cerca ottici per la fornitura di occhiali da vista
27/3Medicina generale: Pubblicati incarichi vacanti
26/3«Confronto pubblico su Marino e Hospice»
24/3Sedini: la Asl attiva l’Ascot
26/2Report su sanità in Commissione
22/3«Subito Consiglio aperto su Marino e Hospice»
« indietro archivio sanità »
7 aprile
Addio alla Signora di Capo Caccia
7 aprile
Cocco scivola sulla Grotta Verde
7 aprile
Balenottere nelle acque cristalline di Alghero



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)