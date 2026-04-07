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Alguer.itnotiziesassariPoliticaOpere › Perfugas: un milione per la pista ciclabile
S.A. 18:58
Perfugas: un milione per la pista ciclabile
Il comune di Perfugas ha firmato la convenzione e sta procedendo con l´affidamento della direzione lavori e successiva gara d´appalto. La fine lavori, nonostante il cronoprogramma preveda entro fine anno prossimo, il 2027, si cercherà di anticiparla entro la primavera prossima
Perfugas: un milione per la pista ciclabile

PERFUGAS - In arrivo a Perfugas 1 mln di euro per i lavori di realizzazione della pista ciclabile e itinerario ciclabile Badu e Linos". Si tratta di un altro importante finanziamento che arriva nelle casse comunali che consentirà, grazie alla conformazione territoriale pianeggiante del paese, di realizzare un itinerario sostenibile, in bicicletta, per favorire una modalità di movimento smart in totale sicurezza. Con determinazione n. 2829/51353 del 20.11.2025, della graduatoria definitiva, e alle risorse disponibili nel Bilancio regionale negli esercizi 2026 e 2027, la domanda presentata dal Comune è risultata tra quelle ammesse a finanziamento.

Il comune di Perfugas ha firmato la convenzione e sta procedendo con l'affidamento della direzione lavori e successiva gara d'appalto. I lavori previsti sono quelli di sistemazione e allargamento di via Satta, in località "Badu e linos", ricavando cosi lo spazio necessario per la realizzazione della pista ciclabile illuminata, che funge da collegamento all'impianto sportivo, valorizzandone al contempo tutta l'area circostante. La fine lavori, nonostante il cronoprogramma preveda entro fine anno prossimo, il 2027, si cercherà di anticiparla entro la primavera prossima.

Soddisfatto il sindaco Giovanni Filiziu: «Siamo riusciti a concretizzare un altro progetto a cui tenevamo molto; la pista ciclabile darà modo non solo di utilizzare una modalità di movimento sostenibile in sicurezza, ma anche di riqualificare e ammodernare i tratti interessati dall'intervento, contribuendo ad un restyling urbano al passo coi tempi. Insieme all'approvazione del puc e ai diversi finanziamenti ottenuti per riqualificare il centro storico - conclude il sindaco -. Perfugas compie un decisivo passo avanti verso una vivibilità cittadina moderna e funzionale».
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