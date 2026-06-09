Cor 16:28

Rotary, la generosità entra in corsia

Due assegni da 5.500 euro all’Azienda sanitaria. «Queste iniziative rappresentano un esempio straordinario di cittadinanza attiva e solidarietà autentica – ha dichiarato il direttore generale della Asl n. 1, Antonio Lorenzo Spano - A nome dell’Azienda, rivolgo un sincero ringraziamento al Rotary e a chi si e’ fatto parte attiva nella raccolta fondi»





«Siamo orgogliosi che il territorio abbia risposto così attivamente mostrando il suo lato generoso e altruista. Per il Rotary Club Alghero la prevenzione e la cura delle malattie è una delle sette aree di intervento ed è per questo che da oltre settant’anni è al fianco dell’Azienda sanitaria locale fornendo un concreto supporto per la sensibilizzazione e prevenzione dei tumori. In tale contesto si inseriscono le importanti donazioni degli ultimi due anni rese possibili dalla grande sensibilità e generosità dei soci ma anche di tanti privati cittadini e aziende del territorio», ha detto Andrea Delias, presidente del Rotary Club Alghero. «Ricevere una donazione di questo tipo significa molto per noi operatori, è il segno tangibile di una comunità che si prende cura dei propri cittadini e riconosce il lavoro quotidiano di chi opera in reparto”, ha detto Davide Santeufemia, responsabile della Ssd di Onocologia.

“Un gesto concreto che unisce attenzione clinica e cura della persona. E che conferma il valore della collaborazione tra enti, associazioni e strutture sanitarie. Una sinergia che punta al bene di tutti e rappresenta un messaggio di grande speranza e responsabilità verso il futuro», ha aggiunto Pietro Saba, Direttore della sc di Urologia dell’ospedale Civile di Alghero.



«La salute maschile, e in particolare la prevenzione del cancro alla prostata, è un tema spesso trascurato, da molti uomini che evitano controlli medici regolari per timore, imbarazzo o mancanza di informazioni. La diagnosi precoce del cancro alla prostata, così come di altre patologie, può fare una grande differenza nel successo del trattamento e nella qualità della vita. Nonostante il cancro alla prostata sia uno dei tumori più comuni tra gli uomini, con una diagnosi precoce le probabilità di guarigione sono elevate», spiegano Santeufemia e Saba, che insieme invitano la popolazione ad aderire a tutte le campagne di screening oncologico e a sottoporsi a regolari controlli. All’incontro erano presenti la Direttrice del Presidio, Giovanna Giacconi, i Direttori del Dipartimento delle direzioni e dei servizi, Flavio Cadeddu, e del Dipartimento interpresidio di emergenza urgenza, Sebastiano Carboni. Negli scorsi mesi, sempre il Rotary Club Alghero, ha donato alla Ss di Oncologia di Alghero dei raccoglitori di cartelle cliniche, che vanno ad aggiungersi anche a quelle donate dalla Crai Alghero Half Marathon, che ha devoluto parte degli introiti raccolti durante la Family Run, svoltasi lo scorso autunno. «Queste iniziative rappresentano un esempio straordinario di cittadinanza attiva e solidarietà autentica – ha dichiarato il direttore generale della Asl n. 1, Antonio Lorenzo Spano - A nome dell’Azienda, rivolgo un sincero ringraziamento al Rotary e a chi si e’ fatto parte attiva nella raccolta fondi».

ALGHERO – Tutto è iniziato con “Il cielo è sempre più blu…muoviti ed anticipa le nuvole”, il convegno organizzato lo scorso autunno dal Rotary Club Alghero, con la collaborazione della Lega Italiana Lotta Tumori (Lilt) e col patrocinio del Comune di Alghero, e che ha portato alla raccolta di 11.000 euro, oggi donati alla Asl di Sassari. Si è partiti con una giornata di informazione e sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori maschili, e, grazie all’impegno dei volontari del Rotary Club Alghero, si e’ arrivati ad un grande gesto di generosità che si è concretizzato con la donazione di un contributo di 11.000 €, consegnati oggi ai responsabili della Ssd di Oncologia e della Sc di Urologia, Davide Santeufemia e Pietro Saba. Oggi nella Direzione di presidio dell’ospedale Civile di Alghero, una rappresentanza del Rotary Club Alghero, con il presidente Andrea Delias, ha consegnato due assegni da 5.500 euro all’Azienda sanitaria, destinati alle due strutture ospedaliere.