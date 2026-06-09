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Tissi, incontro sulla comunità energetica

Il Comune di Tissi compie un passo decisivo verso la transizione energetica e invita la cittadinanza a partecipare all’incontro pubblico dedicato alla Comunità Energetica Rinnovabile, in programma venerdì 12 giugno alle ore 18 presso il Centro Culturale



L’obiettivo è fornire ai cittadini strumenti concreti per comprendere le opportunità offerte da questo modello innovativo, che consente di ridurre i consumi energetici, abbattere i costi in bolletta e contribuire attivamente alla tutela dell’ambiente. «La Comunità Energetica Rinnovabile rappresenta un’occasione storica per Tissi – afferma il sindaco GianMaria Budroni – perché ci permette di unire sostenibilità, risparmio e partecipazione. È un progetto che nasce dal basso e che può portare benefici reali a famiglie, attività produttive e associazioni. Vogliamo costruirlo insieme ai cittadini, passo dopo passo, con trasparenza e condivisione».





A queste parole si aggiunge il contributo del consigliere delegato Francesco Soro, che sottolinea: «La CER è uno strumento innovativo che può davvero cambiare il modo in cui la nostra comunità produce e utilizza l’energia. È un progetto che guarda al futuro, ma che parte da un principio semplice: collaborare per generare valore condiviso. Lavoriamo per offrire ai cittadini un’opportunità concreta di risparmio e di partecipazione attiva alla transizione energetica». L’Amministrazione comunale ribadisce come la nascita della CER rappresenti un tassello fondamentale nel percorso verso una gestione più autonoma, efficiente e sostenibile dell’energia. La volontà è quella di favorire l’adesione e costruire un progetto realmente condiviso, capace di generare benefici diffusi per l’intera comunità.

La cittadinanza è invitata a prendere parte all’incontro e a contribuire alla costruzione di un’iniziativa che può portare vantaggi concreti al paese, rafforzando al tempo stesso il senso di comunità e la responsabilità collettiva verso il futuro energetico di Tissi.

TISSI - Il Comune di Tissi compie un passo decisivo verso la transizione energetica e invita la cittadinanza a partecipare all’incontro pubblico dedicato alla Comunità Energetica Rinnovabile, in programma venerdì 12 giugno alle ore 18 presso il Centro Culturale. L’iniziativa rappresenta l’avvio di un percorso strategico che mira a promuovere un modello energetico più sostenibile, condiviso e vantaggioso per famiglie, imprese e associazioni del territorio. Durante l’incontro verranno illustrate in modo chiaro e accessibile il funzionamento delle Comunità Energetiche e le tecnologie che ne permettono l’operatività, i benefici economici e ambientali derivanti dalla produzione e condivisione dell’energia rinnovabile, le modalità di partecipazione e i requisiti necessari per aderire alla futura CER di Tissi, la cui adesione è completamente gratuita per tutti i cittadini e le realtà del territorio; i passaggi amministrativi e organizzativi che porteranno alla costituzione della comunità energetica locale.