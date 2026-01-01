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Alguer.itnotiziesardegnaPoliticaRegione › Consulta emigrazione, Giunta regionale sfiduciata
S.A. 10:48
Consulta emigrazione, Giunta regionale sfiduciata
Sulla Consulta emigrazione interviene l´ex presidente del Consiglio regionale Michele Pais: La Commissione smaschera la Giunta: su Aledda atto illegittimo e senza motivazioni. È una epurazione politica
Consulta emigrazione, Giunta regionale <i>sfiduciata</i>

CAGLIARI - «Ora è nero su bianco: anche la Commissione consiliare certifica ciò che avevamo denunciato fin dall’inizio. La revoca del dottor Aldo Aledda è priva di motivazioni adeguate, carente sotto il profilo procedurale e si espone persino a ricorsi. Siamo di fronte a un fatto gravissimo». Lo dichiara Michele Pais, commentando l’esito dei lavori della Sesta Commissione del Consiglio regionale sulla delibera n. 14/18 del 25 marzo 2026. «La stessa Commissione – prosegue Pais – ha evidenziato dubbi di legittimità sulla revoca, sottolineando come il generico “venir meno del rapporto fiduciario” non sia sufficiente a giustificare un provvedimento così pesante. Non solo: la delibera viene definita carente nelle motivazioni e non conforme alla normativa vigente e alla giurisprudenza. È una bocciatura politica e tecnica senza precedenti».

Secondo l’ex Presidente del Consiglio regionale, il dato più rilevante è politico. «Ancora più grave è che queste criticità emergano in sede istituzionale, al punto da non poter essere nascoste neppure dalla maggioranza di sinistra. Quando anche gli organi consiliari evidenziano tali anomalie, significa che siamo oltre ogni limite: non è più una valutazione politica, ma un fatto oggettivo». Pais torna quindi sul caso Aledda. «Parliamo di uno dei massimi esperti di emigrazione sarda, nominato dal Consiglio regionale appena un anno fa e oggi rimosso senza una motivazione reale. La verità è sempre più evidente: si tratta di una vera e propria epurazione politica, nei confronti di chi ha avuto il coraggio di esprimere posizioni non allineate all'Assessora». «Siamo davanti a un precedente pericolosissimo – conclude Pais – che mina l’autonomia e la credibilità della Consulta dell’emigrazione, trasformandola in un organismo dove si resta solo se graditi politicamente. Il Consiglio regionale ha il dovere di fermare questo atto e ristabilire legalità, trasparenza e rispetto delle istituzioni».

Nella foto: Michele Pais
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